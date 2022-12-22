"Еще 300 млн": Дания выделила новый пакет финансовой помощи для Украины

По словам министра обороны Дании, украинцы воюют не только за свою свободу, но и за свободу всех европейских народов.

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Правительство Дании после консультации с Фолькетингом (парламентом) решило выделить Украине 300 млн крон. Об этом сказано на официальном сайте Минобороны страны.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", — заявил он.

Сообщается, что деньги будут взяты из Национального резерва и будут переданы в Международный фонд для Украины, который был создан Великобританией.

Эллеманн-Йенсен заявил, что на этой неделе он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским в онлайн-формате.

"Он подчеркнул постоянную потребность в поддержке со стороны международного сообщества. Вот почему я рад, что Дания может внести еще один крупный вклад в борьбу Украины за свободу", — заявил министр.

Отметим, что 300 млн датских крон — это почти 43 млн долларов США.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны США рассказали, когда Украина сможет применять Patriot. По словам официального представителя США, американские ЗРК Patriot помогут существенно усилить противовоздушную оборону Украины.

Также напомним, что Пригожин хочет нанимать в "Группу Вагнер" из женских колоний. По словам "повара Путина", такая практика широко применялась. И хотя на этом пути существуют препятствия, этот вопрос Пригожин надеется "дожать".

Еще напомним, что в СМИ заявили, что россиянку, призывавшую насиловать "украинских баб", объявили в розыск. Женщину подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.