"Ще 300 млн": Данія виділила новий пакет фінансової допомоги для України

За словами міністра оборони Данії, українці воюють не лише за свою волю, а й за волю всіх європейських народів.

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Уряд Данії після консультації з Фолькетингом (парламентом) вирішив виділити Україні 300 млн крон. Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони країни.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що українці борються не лише за свою свободу, а й за свободу усієї Європи.

"Саме тому уряд разом із партіями в парламенті ухвалив рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон", — заявив він.

Повідомляється, що гроші будуть взяті з Національного резерву та будуть передані до Міжнародного фонду для України, створеного Великобританією.

Еллеманн-Єнсен заявив, що цього тижня він спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським в онлайн-форматі.

"Він наголосив на постійній потребі у підтримці з боку міжнародної спільноти. Ось чому я радий, що Данія може зробити ще один великий внесок у боротьбу України за свободу", — заявив міністр.

Відмітимо, що 300 млн данських крон — це майже 43 млн доларів США.

Раніше Фокус повідомляв, що у Міноборони США розповіли, коли Україна зможе застосовувати Patriot. За словами офіційного представника США, американські ЗРК Patriot допоможуть суттєво посилити протиповітряну оборону України.

Також нагадаємо, що Пригожин хоче наймати до "Групи Вагнер" із жіночих колоній. За словами "кухаря Путіна", така практика широко застосовувалася. І хоча на цьому шляху є перешкоди, це питання Пригожин сподівається "дотиснути".

Ще нагадаємо, що у ЗМІ заявили, що росіянку, яка закликала ґвалтувати "українських баб", оголосили в розшук. Жінку підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.