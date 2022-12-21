Росіянку, яка закликала ґвалтувати "українських баб", оголосили в розшук, — ЗМІ

Жінку підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Дружину російського військового, яка закликала його ґвалтувати українських жінок, оголосили у міжнародний розшук, а її справу передали до суду. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела в Офісі генерального прокурора.

За інформацією журналістів, Служба безпеки України при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування та відправила до суду обвинувальний акт щодо громадянки РФ, яка закликала свого чоловіка – військового Романа Биковського – ґвалтувати українок.

Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину (її звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, — ред.). Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювану також оголосили у державний, міждержавний і міжнародний розшук, а також заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який може бути застосований після її затримання

Що відомо про військового РФ та його дружину, які домовлялися ґвалтувати українок

12 квітня СБУ опублікували перехоплення розмови російського військового Романа Биковського зі своєю дружиною.

Вона дозволяє своєму чоловікові ґвалтувати українок, але лише захищатися у процесі цього.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне — захищайся там", — каже, посміюючись, жінка своєму чоловікові.

Незабаром після цього журналісти "Схем" ідентифікували особу росіянки й опублікували інформацію про неї. Це росіянка Ольга Биковська. Вона разом із чоловіком проживає в Орловській області РФ.

Журналісти зв'язалися з нею за номером телефону. Спочатку Биковська заперечувала, що на записі — її власний голос і голос її чоловіка. А потім взагалі припинила розмову. Також вона видалила свою сторінку в соціальній мережі.

Нагадаємо, наприкінці квітня ЗСУ взяли в полон солдата РФ, якому дружина дозволила ґвалтувати українок. За словами ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, солдата взяли в полон під Ізюмом. Хоча перед цим його дружина говорила, що він отримав поранення і перебуває у шпиталі в Херсоні.

Фокус також писав, що президент РФ Володимир Путін особисто наказував солдатам РФ ґвалтувати українців. Від сексуального насильства військових на окупованих територіях страждають також чоловіки та неповнолітні.