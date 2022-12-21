Россиянку, призывавшую насиловать "украинских баб", объявили в розыск, — СМИ

Женщину подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Related video

Жену российского военного, которая призывала его насиловать украинских женщин, объявили в международный розыск, а ее дело передали в суд. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкою на собственные источники в Офисе генерального прокурора.

По информации журналистов, Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, которая призвала своего мужа — военного Романа Быковского – насиловать украинок.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления (ее обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, — ред.). Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемую также объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания

Что известно о военном РФ и его жене, которые договаривались насиловать украинок

12 апреля СБУ опубликовали перехват разговора российского военного Романа Быковского со своей супругой.

Она разрешает своему мужу насиловать украинок, но только предохраняться при этом.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – говорит, посмеиваясь, женщина своему мужу.

Вскоре после этого журналисты "Схем" идентифицировали личность россиянки и опубликовали информацию о ней. Это — россиянка Ольга Быковская. Она вместе с мужем проживает в Орловской области РФ.

Журналисты связались с ней по номеру телефона. Сначала Быкрвская отрицала что на записи — ее собственный голос и голос ее мужа. А затем и вовсе прекратила разговор. Также она удалила свою страницу в социальной сети.

Напомним, в конце апреля ВСУ взяли в плен солдата РФ, которому жена разрешила насиловать украинок. По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, солдата взяли в плен под Изюмом. Хотя перед этим его жена говорила, что он получил ранение и находится в госпитале в Херсоне.

Фокус также писал, что президент РФ Владимир Путин лично приказывал солдатам РФ насиловать украинцев. От сексуального насилия военных на оккупированных территориях страдают также мужчины и несовершеннолетние.