Путин лично приказывал солдатам РФ насиловать украинцев, – омбудсмен

Российские оккупанты, по словам Людмилы Денисовой, стремятся лишить женщин возможности иметь детей. От сексуального насилия врагов страдают также мужчины и несовершеннолетние.

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Президент России Владимир Путин лично отдавал приказы российским войскам насиловать украинцев в оккупированных городах. Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью швейцарскому изданию Blick.

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По ее словам, оккупанты хотят лишить женщин возможности или желания иметь детей, что свидетельствует о явном геноциде украинцев.

Денисова привела журналистам примеры историй изнасилований. В частности, 17-летнюю девушку три дня насиловали вместе с матерью и 15-летней сестрой.

"Когда умерли мать и сестра, девушке пришлось находиться рядом с трупами еще четыре дня, прежде чем ее спасли украинские военные. Другая 25-летняя женщина, пытавшаяся защитить свою 19-летнюю сестру, была задержана и наблюдала, как солдаты насилуют ее", – заявила омбудсмен.

[ + – ] Денисова сказала, что военные РФ насилуют мужчин и детей

Солдаты армии РФ насилуют мужчин и детей. Известен случай, когда мать привязали к стулу, а над ее 11-летним сыном издевались около 10 часов. 45-летний мужчина едва выжил, когда вышел из укрытия за водой, его пытали и насиловали, рассказала Денисова.

"Изнасилования всегда происходят публично, часто на заднем дворе или даже на улице", – отметила она.

Депортация и фильтрация украинцев

В Россию депортировали около миллиона украинцев, причем 182 тыс. – это дети. Омбудсмен подчеркнула, что их увозят и распределяют по всей России, особенно в бедных регионах, чтобы они помогали развивать экономику.

"Русские посещают украинцев в фильтрационных лагерях, задают им вопросы, например, что они думают о "российской миссии" в Украине. Если их не устраивает ответ, они проверяют документы, могут проверять мобильные телефоны. Мы не знаем их судьбы. Но несомненно то, что у многих нет документов, например у детей, родившихся во время войны. Этим людям будет сложно доказать, откуда они родом, и вернуться на родину", – отметила Денисова.

[ + – ] Депортированных украинцев рассеяют по бедным регионам, чтобы они развивали экономику

Путин использует захваченных украинцев для пропаганды, чтобы потом снимать сюжеты об их бегстве из Украины и защите РФ.

Напомним, что ранее омбудсмен говорила, как военные РФ пытали украинских военнопленных и отказывались предоставить им медицинскую помощь. Некоторых пленных, по ее информации, заставляли лежать лицом к земле на морозе от 3 до 4 дней.

Омбудсмен сообщала о создании вместе с UNICEF бесплатной круглосуточной горячей линии для оказания психологической поддержки жертвам насилия. По ее словам, психологам приходится работать круглосуточно с пострадавшими от действий российских военных.