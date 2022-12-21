"Вимагає навчання": у Міноборони США розповіли, коли Україна зможе застосовувати Patriot

За словами офіційного представника США, американські ЗРК Patriot допоможуть суттєво посилити протиповітряну оборону України.

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Збройним силам України знадобиться кілька місяців на підготовку до використання зенітних ракетних комплексів Patriot, наданих Сполученими Штатами Америки. Про це розповів високопосадовець Міністерства оборони США виданню CNN.

"Patriot вимагає навчання, і ми очікуємо, що потрібно кілька місяців, щоб українські сили пройшли підготовку, необхідну для його успішного застосування", — заявили в Міноборони.

У публікації зазначають, що системи ППО Patriot та боєприпаси до них входять до останнього пакету військової допомоги Сполучених Штатів України для боротьби з агресією Російської Федерації. Американський чиновник підкреслив, що ЗРК Patriot дадуть ЗСУ "критично важливу можливість" вражати цілі на великій відстані.

У Міністерстві оборони США також згадали про роль Patriot у захисті від масованих ракетних атак з боку ЗС РФ. ЗРК можна використовувати як проти крилатих і балістичних ракет, і проти літаків.

"Для протиповітряної оборони немає срібної кулі. Наша мета – допомогти Україні посилити ешелонований комплексний підхід до протиповітряної оборони", – сказав представник Міністерства оборони США.

Він також додав, що ППО Patriot стануть доповненням до раніше поставленого в Україну озброєння середнього та малого радіуса дії.

Раніше ми писали про те, як американські системи Patriot можуть змінити перебіг війни в Україні. Спікер ВПС України Юрій Ігнат стверджує, що завдяки великому радіусу дії ЗРК Patriot можуть допомогти відсунути бомбардувальники ТУ-22М3 та тактичну авіацію РФ якомога далі від українських кордонів.

Фокус також повідомляв, що журналіст Роман Бочкала опублікував карту покриття західним ППО на території України. Передбачається, що Польща розташує батарею Patriot поблизу українського кордону, що посилить оборону західних регіонів України.

Ще ми писали про те, що Володимир Зеленський проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі. Під час візиту українського президента до Вашингтона Байден офіційно оголосить про пакет військової допомоги США на 2 мільярди доларів.