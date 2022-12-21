Як системи Patriot можуть змінити хід війни, — пояснення Повітряних сил (відео)

За словами речника ВПС України Юрія Ігната, системи Patriot можуть допомогти відігнати російську авіацію подалі від кордонів. Наприклад, бомбардувальники ТУ-22М3 чи тактичну авіацію.

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Зенітно-ракетні комплекси Patriot, постачання яких США анонсували для України, можуть допомогти "суттєво посилити" протиповітряну оборону та створити ешелоновану систему ППО. Про це заявив речник командування ВПС України Юрій Ігнат, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, це вкрай необхідна річ для України, оскільки вони були давно вписані у стратегію подальшого розвитку Повітряних сил.

"Patriot — це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 км", — пояснив представник ВПС.

[ + – ] Спікер ВПС України — про системи Patriot

Батарея ЗРК Patriot враховує пускові ракетні системи на вантажівці з вісьмома ракетами. Є наземний радар, станції керування і генератор для автономного живлення.

За його словами, системи Patriot на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від кордонів, наприклад, бомбардувальники ТУ-22М3 або екіпажі тактичної авіації ворога.

До того ж він висловив упевненість, що українські артилеристи зможуть швидко набути навичок роботи з новими ЗРК.

У системах ППО західного зразка багато автоматизовано, людський фактор зведений до мінімуму, тому навчитися з ними працювати не проблема. Хоча певний час і знадобиться.

"Сьогодні Повітряні сили наявними засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають загрозливі напрями", — зазначив Ігнат, додавши, що цього все ж таки не вистачає, щоб закрити всі потреби.

США вперше поставлять Україні системи Patriot у межах пакету військової допомоги майже на два мільярди доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що керівнику "групи Вагнера" знадобилися снайпери та диверсанти з жіночих колоній. За словами представника Путіна, незважаючи на перешкоди, він сподівається це питання "дотиснути".