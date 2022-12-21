Как системы Patriot могут изменить ход войны, — объяснение Воздушных сил (видео)

По словам спикера ВВС Украины Юрия Игната, системы Patriot могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от границ. Например, бомбардировщики ТУ-22М3 или тактическую авиацию.

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot, поставки которых США анонсировали для Украины, могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону и создать эшелонированную систему ПВО. Об этом заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, это крайне необходимая вещь для Украины, поскольку они были давно вписаны в стратегию дальнейшего развития Воздушных сил.

"Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать аэробаллистические цели на расстоянии до 150 км", — пояснил представитель ВВС.

[ + – ] Спикер ВВС Украины — о системах Patriot

Батарея ЗРК Patriot включает в себя пусковые ракетные системы на грузовике с восемью ракетами. Есть наземный радар, станции управления и генератор для автономного питания.

По его словам, системы Patriot на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от границ, например бомбардировщики ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

К тому же, он выразил уверенность, что украинские артиллеристы смогут быстро приобрести навыки работы с новыми ЗРК.

В система ПВО западного образца многое автоматизировано, человеческой фактор сведен к минимуму, поэтому научиться с ними работать не проблема. Хотя определенное время и понадобится.

"Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления", — отметил Игнат, добавив, что этого все же не хватает, чтобы закрыть все потребности.

США впервые поставят Украине системы Patriot в рамках пакета военной помощи почти на два миллиарда долларов.

Ранее Фокус сообщал, что руководителю "группы Вагнера" понадобились снайперы и диверсанты из женских колоний. По словам представителя Путина, несмотря на препятствия, он надеется этот вопрос "дожать".