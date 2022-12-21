$1,8 млрд, которые могут изменить ход войны: США передали Украине "золотой стандарт" ПВО

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина впервые получит системы ПВО Patriot: они сбивают крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты на значительной высоте. У ВСУ также появятся возможности для нанесения точных ударов по ВС РФ.

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Президент США Джо Байден распорядился о выделении оборонной помощи Украине на сумму 1 млрд долларов в рамках своих специальных полномочий. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации президент США ссылается на Конституцию США и американские законы, в частности часть 621 и 506(a)(1) Закона об иностранной помощи.

Отмечается, что согласовано прямое выделение оборонной поддержки Украине в размере до 1 млрд из оборонных возможностей Минобороны США. Ко всему прочему, будет профинансировано военное образование и подготовка украинских военных.

Пакет помощи предоставлен в рамках Специальных полномочий (Drawdown Authority) президента США, то есть это ускоренные поставки: получатель помощи может получить ее уже в течение нескольких дней или даже часов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что помощь Украине одобрена, а общая сумма составит 1,85 млрд долларов. Согласованы первые поставки систем ПВО Patriot.

"Этот 1 млрд долларов предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и возможности для нанесения точных ударов, а также дополнительные боеприпасы и важное оборудование, которое Украина эффективно применяет для обороны на поле боя", — заявил Блинкен.

"Сегодняшняя помощь впервые предусматривает передачу систем ПВО Patriot, которые могут сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты ближнего радиуса действия, а также самолеты на значительно большей высоте, чем другие системы ПВО, которые поставлялись прежде", — заявил Блинкен.

Он также уточнил, что сегодня, 21 декабря, Пентагон также анонсировал 850 млн новой военной помощи Украине.

Высокопоставленные американские дипломаты заявили, что новая поддержка последовала тогда, когда Кремль предпринял неудавшуюся попытку "стереть Украину с мировой карты", а теперь "использует зиму в качестве оружия", нанося удары по инфраструктуре.

Системы ПВО Patriot и авиабомбы

В новом пакете военной помощи Украине есть два основных компонента. Системы ПВО Patriot — первый из таких. Сложные, точные, дорогостоящие. Их считают "золотым стандартом" противовоздушной обороны. И НАТО ими очень дорожит. Для управления одной такой системой требуется 100 человек в батальоне и, конечно, соответствующего уровня подготовка.

Поставки систем Patriot — это еще и свидетельство того, что лучшие технологии НАТО идут в ход, чтобы помочь Украине победить в войне или, по меньшей мере, сдержать ВС РФ.

Высокоточные боеприпасы для самолетов

Второй важный элемент — высокоточные боеприпасы для украинских самолетов, поскольку авиация Украины, как, впрочем, и РФ, преимущественно комплектуется "тупыми" авиабомбами.

Уже двух этих составляющих может быть достаточно, чтобы внести существенный перелом в ход войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. По данным СМИ, он прибыл в США рейсом из одного из польских аэропортов.

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден пригласил Зеленского на переговоры потому, что в войне начинается новый этап. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.