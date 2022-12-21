$1,8 млрд, які можуть змінити хід війни: США передали Україні "золотий стандарт" ППО

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна вперше отримає системи ППО Patriot: вони збивають крилаті та балістичні ракети, а також літаки на значній висоті. У ЗСУ також з'являться можливості для завдання точних ударів по ЗС РФ.

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Президент США Джо Байден розпорядився виділити оборонну допомогу Україні на суму 1 млрд доларів у межах своїх спеціальних повноважень. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У публікації президент США посилається на Конституцію США та американські закони, зокрема частину 621 та 506(a)(1) Закону про іноземну допомогу.

Зазначається, що узгоджено пряме виділення оборонної підтримки Україні у розмірі до 1 млрд з оборонних можливостей Міноборони США. До того ж, буде профінансована військова освіта та підготовка українських військових.

Пакет допомоги надано в межах Спеціальних повноважень (Drawdown Authority) президента США, тобто це прискорені постачання: одержувач допомоги може отримати її протягом кількох днів або навіть годин.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що допомогу Україні схвалено, а загальна сума складе 1,85 млрд доларів. Узгоджено перші поставки систем ППО Patriot.

"Цей 1 млрд доларів надасть Україні розширені можливості протиповітряної оборони та можливості для завдання точних ударів, а також додаткові боєприпаси та важливе обладнання, яке Україна ефективно застосовує для оборони на полі бою", — заявив Блінкен.

"Сьогоднішня допомога вперше передбачає передавання систем ППО Patriot, які можуть збивати крилаті ракети, балістичні ракети ближнього радіусу дії, а також літаки на значно більшій висоті, ніж інші системи ППО, які постачалися раніше", — заявив Блінкен.

Він також уточнив, що сьогодні, 21 грудня, Пентагон також анонсував 850 млн нової військової допомоги Україні.

Високопоставлені американські дипломати заявили, що нова підтримка була тоді, коли Кремль здійснив невдалу спробу "стерти Україну зі світової карти", а тепер "використовує зиму як зброю", завдаючи ударів по інфраструктурі.

Системи ППО Patriot та авіабомби

У новому пакеті військової допомоги Україні є два основні компоненти. Системи ППО Patriot – перший з таких. Складні, точні, дорогі. Їх вважають "золотим стандартом" протиповітряної оборони. І НАТО ними дуже дорожить. Для керування однією такою системою потрібно 100 осіб у батальйоні і, звісно, відповідного рівня підготовки.

Постачання систем Patriot — це ще й свідчення того, що найкращі технології НАТО йдуть у хід, щоб допомогти Україні перемогти у війні або щонайменше стримати ЗС РФ.

Високоточні боєприпаси для літаків

Другий важливий елемент — високоточні боєприпаси для українських літаків, оскільки авіація України, як й РФ, переважно комплектується "тупими" авіабомбами.

Уже двох цих складників може бути достатньо, щоб внести суттєвий перелом у хід війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прилетів до США. За даними ЗМІ, він прибув до США рейсом з одного з польських аеропортів.

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден запросив Зеленського на переговори тому, що у війні розпочинається новий етап. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі.