Байден пригласил Зеленского на переговоры, потому что война переходит в новую фазу, — Кирби

По словам представителя Совета нацбезопасности США, Байден и Зеленский обсудят военную и экономическую помощь Украине, а также то, как может закончиться война с РФ.

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Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу, потому что он считает, что война в Украине вступила в новую стадию. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире CNN.

"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны и агрессии Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", — сказал он.

Ожидается, что переговоры двух лидеров будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа.

Также Джон Кирби рассказал, что Байден и Зеленский обсудят, как может закончиться война с Россией.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", — отметил представитель США.

Он отметил, что Владимир Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину. В свою очередь США работают над тем, чтобы поездка украинского президента была безопасной.

"Мы работаем в тесном контакте с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как в Соединенные Штаты, так и обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездках, насколько это возможно", — сказал он.

Кирби также не смог ответить, когда система противоракетной обороны Patriot будет введена в действие на территории Украины.

"Нашим войскам требуется много времени, чтобы научиться управлять ими. Так что нам придется все это учитывать", — заявил он.

Напомним, 21 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что переговоры Зеленского и Байдена в Вашингтоне позволят объяснить реальную ситуацию в Украине, в каком вооружении нуждаются ВСУ и зачем оно им.

Тем временем президента Украины заметили в Польше. Он вылетел в США из Жешува. Вместе с ним также видели американского посла Бриджит Бринк.