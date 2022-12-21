Байден запросив Зеленського на переговори, бо війна переходить у нову фазу, — Кірбі

За словами представника Ради нацбезпеки США, Байден і Зеленський обговорять військову й економічну допомогу Україні, а також те, як може закінчитися війна з РФ.

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Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона на зустріч, бо вважає, що війна в Україні вступила в нову стадію. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі в ефірі CNN.

"Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо в нову фазу цієї війни й агресії Путіна, зараз найкращий час для двох лідерів сісти віч-на-віч і поговорити", — сказав він.

Очікується, що переговори двох лідерів будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США, а також збереженні санкцій проти Росії та підтримці українського народу.

Також Джон Кірбі розповів, що Байден і Зеленський обговорять, як може закінчитися війна з Росією.

"Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про подання президента Зеленського про "справедливий світ" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми можемо допомогти Україні досягти цього", — зазначив представник США.

Він зазначив, що Володимир Зеленський усвідомлює ризики, на які він наражається, залишаючи Україну. Зі свого боку, США працюють над тим, щоб поїздка українського президента була безпечною.

"Ми працюємо в тісному контакті з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як до Сполучених Штатів, так і назад. Ми продовжуватимемо підтримувати його потреби у поїздках, наскільки це можливо", — сказав він.

Кірбі також не зміг відповісти, коли систему протиракетної оборони Patriot буде введено в дію на території України.

"Нашим військам потрібно багато часу, щоб навчитися керувати ними. Тож нам доведеться все це враховувати", — заявив він.

Нагадаємо, 21 грудня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що переговори Зеленського та Байдена у Вашингтоні дозволять пояснити реальну ситуацію в Україні, якого озброєння потребують ЗСУ та навіщо воно їм.

Тим часом президента України помітили у Польщі. Він вилетів до США із Жешува. Разом із ним також бачили американського посла Бріджит Брінк.