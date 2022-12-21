Перед візитом до США Зеленського помітили у Польщі, куди він прибув поїздом (фото)

Кадри з Президентом України були зроблені на польському вокзалі в середу 21 грудня, потім він вилетів до США із Жешува. Разом із ним також бачили американського посла Бріджит Брінк.

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У середу, 21 грудня, перед візитом до США Президента України Володимира Зеленського помітили у Польщі. Він приїхав до сусідньої країни потягом, щоб потім летіти до Вашингтона. Про це повідомляє CNN.

Ці кадри були зроблені в середу 21 грудня, про точний час та місце не повідомляється.

Потім Зеленського бачили в автомобілі, який мав вирушити у супроводі інших машин.

Повідомляється, що глава держави вилетів до США із аеропорту міста Жешув. Поряд із Президентом України також бачили американського посла Бріджит Брінк.

[ + – ] Зеленський у Польщі

Зеленський має прибути до США з візитом, про який раніше не повідомлялося. Це перша закордонна поїздка після 300 днів російського вторгнення, що триває, до України.

Нагадаємо, що у Кремлі прокоментували візит Зеленського до США. За словами Дмитра Пєскова, прессекретаря російського президента, постачання озброєння триває, а номенклатура озброєнь, що поставляються Києву, розширюється.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський сьогодні відвідає США, щоб зустрітися з президентом Байденом та обговорити стратегію війни. Про те, що обговорюватиме Зеленський і Байден 21 грудня, розповів сам глава української держави.

"Відправився до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України", — написав він у соцмережах, уточнивши, що обговорить двосторонню співпрацю. Вже у Вашингтоні Зеленський може оголосити про досягнуті домовленості щодо постачання озброєнь на $2 млрд, зокрема, систем ППО Patriot.