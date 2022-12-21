Перед визитом в США Зеленского заметили в Польше, куда он прибыл на поезде (фото)

Кадры с президентом Украины были сделаны на польском вокзале в среду 21 декабря, затем он вылетел в США из Жешува. Вместе с ним также видели американского посла Бриджит Бринк.

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В среду, 21 декабря, перед визитом в США президента Украины Владимира Зеленского заметили в Польше. Он приехал в соседнюю страну на поезде, чтобы затем лететь в Вашингтон. Об этом сообщает CNN.

Эти кадры были сделаны в среду 21 декабря, о точном времени и месте не сообщается.

Затем Зеленского видели в автомобиле, который должен был отправиться в сопровождении других машин.

Сообщается, что глава государства вылетел в США из аэропорта города Жешув. Рядом с президентом Украины также видели американского посла Бриджит Бринк.

[ + – ] Зеленский в Польше

Зеленский должен прибыть в США с визитом, о котором ранее не сообщалось. Это первая зарубежная поездка после 300 дней продолжающегося российского вторжения в Украину.

Напомним, что в Кремле прокомментировали визит Зеленского в США. По словам Дмитрия Пескова, спектра российского президента, поставки вооружений продолжаются, а номенклатура поставляемых Киеву вооружений расширяется.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский сегодня посетит США, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить стратегию войны. О том, что будет обсуждать Зеленский и Байден 21 декабря, рассказал сам же глава украинского государства.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины", — написал он в соцсетях, уточнив, что обсудит двустороннее сотрудничество. Уже в Вашингтоне Зеленский может объявить о достигнутых договоренностях относительно поставок вооружений на $2 млрд, в частности систем ПВО Patriot.