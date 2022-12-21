"Требует обучения": в Минобороны США рассказали, когда Украина сможет применять Patriot

По словам официального представителя США, американские ЗРК Patriot помогут существенно усилить противовоздушную оборону Украины.

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Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев на подготовку к использованию зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставленных Соединенными Штатами Америки. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США изданию CNN.

"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения", — заявили в Минобороны.

В публикации отмечают, что системы ПВО Patriot и боеприпасы к ним входят в последний пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине для борьбы с агрессией Российской Федерации. Американский чиновник подчеркнул, что ЗРК Patriot дадут ВСУ "критически важную возможность" поражать цели на большом расстоянии.

В Министерстве обороны США также упомянули о роли Patriot в защите от массированных ракетных атак со стороны ВС РФ. ЗРК могут быть использованы как против крылатых и баллистических ракет, так и против самолетов.

"Для противовоздушной обороны нет серебряной пули. Наша цель — помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне", — сказал представитель Министерства обороны США.

Он также добавил, что ПВО Patriot станут дополнением к ранее поставленному в Украину вооружению среднего и малого радиуса действия.

Ранее мы писали о том, как американские системы Patriot могут изменить ход войны в Украине. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат утверждает, что благодаря большому радиусу действия, ЗРК Patriot могут помочь отодвинуть бомбардировщики ТУ-22М3 и тактическую авиацию РФ подальше от украинских границ.

Фокус также сообщал, что журналист Роман Бочкала опубликовал карту покрытия западным ПВО территории Украины. Предполагается, что Польша расположит батарею Patriot вблизи украинской границы, что усилит оборону западных регионов Украины.

Еще мы писали о том, что Владимир Зеленский проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме. Во время визита украинского президента в Вашингтон, Байден официально объявит о пакете военной помощи США на 2 миллиарда долларов.