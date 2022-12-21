ВСУ получат американские Patriot: какие есть модификации и что нужно знать о ЗРК (видео)

Украинская армия будет иметь защиту от российских "Искандеров" или от иранских баллистических ракет, если их оккупанты таки получат. Фокус разобрался, в чем особенности комлпекса, а также какие версии ЗРК существуют.

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Соединенные Штаты официально анонсировали поставку Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фокус разобрался, какие существуют модификации установок, от чего зависит их радиус действия, а также смогут ли они сбивать баллистические ракеты.

Белый дом анонсировал передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках нового пакета помощи на 1,8 млрд долларов. Существует три поколения данного комплекса — PAC 1, PAC 2 и PAC 3. Какие именно получит украинская армия не называется. Однако только во втором и третьем поколениях есть возможность перехвата баллистических ракет по типу "Искандер". Также в США опасаются поставок в РФ баллистических ракет из Ирана.

Какое поколение ЗРК Patriot способно сбивать баллистические ракеты

Из всех трех поколений только PAC-3 и PAC-2 способны сбивать баллистические ракеты. При этом радиус действия таких ракет примерно в 5 раз меньше, чем при сбитии обычных целей. Последнее поколение PAC-3 способно сбивать баллистические ракеты на дальности до 60 км — это вдвое больше, чем у PAC-2. Этого удалось достичь благодаря новым ракетам MSE.

[ + – ] Видео о ЗРК Patriot

Почему баллистическую ракету сложно сбить?

Баллистическая ракета — это сложный объект для любого зенитно-ракетного комплекса. Все дело заключается в траектории полета того же "Искандера". Крылатая ракета летит на низкой и сверхнизкой высоте, огибая рельеф. Их сложно обнаруживать из-за помех рельефа, но при обнаружении их можно сбивать даже из украинских С-300 или западных IRIS-T и NASAMS.

[ + – ] Сравнение траектории баллистической ракеты с гиперзвуковыми

Баллистическая ракета летит по дуге — ракета набирает высоту в верхних слоях атмосферы, затем на подлете к цели она начинает снижаться практически под прямым углом, набирая огромную скорость. Из-за этого радарам сложно уловить цель в верхних слоях атмосферы. Если же ее удается засечь, то время на реакцию остается крайне мало. Поэтому С-300 не способны сбить "Искандер". Для перехвата таких целей существуют противоракетные комплексы с более мощными радарами.

В чем разница между поколениями ЗРК Patriot?

PAC-1 — это первая модификация зенитно-ракетного комплекса Patriot. Она появилась в 1980-х годах примерно в одно и то же время, что и советские С-300. Первое поколение способно перехватывать цели со скоростью до 2,8 Махов, второе и третье поколения уже до 4,1 Маха — это до 3400 км/ч и до 5100 км/ч соответсвенно. Если первые модификации ЗРК были минорными улучшениями показателей ЗРК и расширением его возможностей, то третье поколение PAC-3 является глубокой модификацией. Это дорогостоящий комплекс, очередь за которым в мире стоит на годы вперед.

[ + – ] ПВО Patriot в Турции

Характеристики ЗРК Patriot PAC-3:

калибр ракет — 255 мм или 300 мм, если использовать ракету MSE

масса боевой части — 90 кг

дальность сбития баллистических ракет — 30 км обычной ракетой и 60 км MSE

высота сбития ракеты — 24,2 км

радиус действия — 70 км

стоимость одной ракеты — 4 млн долларов

стандартное время обучения для экипажа — 9 месяцев

Отмечается, что третье поколение ракет больше "заточено" для поражения баллистических ракет, чем самолетов и других боеприпасов так как ракета менее маневренна и сама по себе меньше. В одной пусковой установке находится до 4 ракет PAC-3 или до 16 ракет MSE. В одной пусковой могут находится сразу ракеты обоих типов. За счет этого передача Украине ЗРК Patriot существенно расширит возможности противовоздушной обороны Сил обороны.

Напомним, журналист Бочкала опубликовал карту покрытия современным ПВО территории Украины. Благодаря западным поставкам будет закрыта половина страны.

20 декабря Макрон заявил, что Украина получила из Франции ЗРК Crotale — это мобильный комплекс малого радиуса действия.