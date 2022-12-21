ЗСУ отримають американські Patriot: які є модифікації та що потрібно знати про ЗРК (відео)

Українська армія матиме захист від російських "Іскандерів" або від іранських балістичних ракет, якщо їх окупанти таки отримають. Фокус розібрався, у чому особливості комплексу, а також які версії ЗРК існують.

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Сполучені Штати офіційно анонсували постачання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Фокус розібрався, які існують модифікації установок, від чого залежить їхній радіус дії та чи зможуть вони збивати балістичні ракети.

Білий дім анонсував передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у рамках нового пакету допомоги на 1,8 млрд доларів. Існує три покоління даного комплексу – PAC 1, PAC 2 та PAC 3. Які саме отримає українська армія не називається. Однак лише у другому та третьому поколіннях є можливість перехоплення балістичних ракет на кшталт "Іскандер". Також у США побоюються постачання до РФ балістичних ракет з Ірану.

Яке покоління ЗРК Patriot здатне збивати балістичні ракети

З усіх трьох поколінь тільки PAC-3 та PAC-2 здатні збивати балістичні ракети. При цьому радіус дії таких ракет приблизно в 5 разів менший, ніж при збитті звичайних цілей. Останнє покоління PAC-3 здатне збивати балістичні ракети на дальності до 60 км — це вдвічі більше, ніж у PAC-2. Цього вдалося досягти завдяки новим ракетам MSE.

[ + – ] Відео про ЗРК Patriot

Чому балістичну ракету складно збити?

Балістична ракета – це складний об'єкт для будь-якого зенітно-ракетного комплексу. Вся справа полягає в траєкторії польоту того ж таки "Іскандера". Крилата ракета летить на низькій і наднизькій висоті, огинаючи рельєф. Їх складно виявляти через перешкоди рельєфу, але при виявленні їх можна збивати навіть із українських С-300 або західних IRIS-T та NASAMS.

[ + – ] Порівняння траєкторії балістичної ракети з гіперзвуковими

Балістична ракета летить по дузі — ракета набирає висоту у верхніх шарах атмосфери, потім на підльоті до мети вона починає знижуватися практично під прямим кутом, набираючи величезну швидкість. Через це радарам складно вловити мету у верхніх шарах атмосфери. Якщо її вдається засікти, той часу на реакцію залишається вкрай мало. Тому С-300 не здатні збити "Іскандер". Для перехоплення таких цілей існують протиракетні комплекси з потужнішими радарами.

У чому різниця між поколіннями ЗРК Patriot?

PAC-1 – це перша модифікація зенітно-ракетного комплексу Patriot. Вона з'явилася в 1980-х роках приблизно в той самий час, що і радянські С-300. Перше покоління здатне перехоплювати цілі зі швидкістю до 2,8 Махів, друге і третє покоління вже до 4,1 Маху — це до 3400 км/год і до 5100 км/год відповідно. Якщо перші модифікації ЗРК були мінорними поліпшеннями показників ЗРК та розширенням його можливостей, третє покоління PAC-3 є глибокою модифікацією. Це дорогий комплекс, черга за яким у світі стоїть на роки вперед.

[ + – ] ППО Patriot у Туреччині

Характеристики ЗРК Patriot PAC-3:

калібр ракет — 255 мм або 300 мм, якщо використовувати ракету MSE

маса бойової частини — 90 кг

дальність збиття балістичних ракет — 30 км звичайною ракетою і 60 км MSE

висота збиття ракети — 24,2 км.

радіус дії — 70 км

вартість однієї ракети — 4 млн доларів

стандартний час навчання для екіпажу — 9 місяців

Зазначається, що третє покоління ракет більше "заточено" для ураження балістичних ракет, ніж літаків та інших боєприпасів, оскільки ракета менш маневрена і сама по собі менша. В одній пусковій установці знаходиться до 4 ракет PAC-3 або 16 ракет MSE. В одній пусковій можуть бути відразу ракети обох типів. За рахунок цього, передача Україні ЗРК Patriot істотно розширить можливості протиповітряної оборони Сил оборони.

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