"Немає захисту проти них": РФ розмістить іранські ракети на північ від України, – Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сьогодні Україна не має коштів ПРО, які дозволяють збивати балістичні ракети.

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Російська Федерація хоче розмістити балістичні ракети іранського виробництва на північному кордоні України. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"300 км одна ракета, інша ракета — 700 км дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту", — прокоментував Ігнат.

Йдеться про озброєння, яке Іран готується відправити до Росії. Крім того, йдеться про балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля".

"Ймовірно, вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні", — пояснював Ігнат.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, збивати такі ракети теоретично можна, проте на сьогоднішній день в Україні немає засобів протиракетної оборони.

"Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні", –– наголосив він.

Також, за його словами, Росія має намір придбати у Ірану балістичні ракети типу "Іскандер-М", які вже є на озброєнні ЗС РФ.

Нагадаємо, у жовтні The Washington Post розповів, що Іран готується таємно передати РФ балістичні ракети та ударні безпілотники. Йдеться про Fateh 110 та Zolfaghar.