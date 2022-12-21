Постачання західних систем ППО Україні: що закриють NASAMS, IRIS-T та Patriot (карта)

Українська армія отримала та продовжить отримувати зразки зенітно-ракетних комплексів. Завдяки подальшій передачі ЗРК Patriot ЗСУ зможуть збивати навіть балістичні ракети.

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Після масштабного ракетного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Захід почав активно передавати Україні засоби протиповітряної оборони. Журналіст Роман Бочкала опублікував карту покриття сучасним ППО.

Загалом українська армія отримала та отримає такі комплекси:

8 американсько-норвжеських NASAMS (блакитний колір)

6 американських HAWK (червоний)

4 німецькі IRIS-T (зелений)

1 американський Patriot (жовтий, більший радіус)

1 італійсько-французький SAMP/T (жовтий)

[ + – ] Орієнтовна карта покриття України західними ППО

Усі ці комплекси зможуть закрити більшу частину України. Також батарею Patriot Польща розташує поблизу українського кордону, що посилить оборону західних регіонів України.

Найбільш далекобійним комплексом є американський Patriot із радіусом до 80 км. Серед поставлених ЗРК будуть і не сучасні зразки HAWK, попередник Patriot. Його постачають як дешевий засіб проти іранських дронів-камікадзе.

Також слід зазначити, що Україна стала першим у світі оператором ЗРК IRIS-T.

Нагадаємо, 20 грудня президент Макрон заявив, що Франція передала Україні ЗРК Crotale, який зможе вражати цілі на дистанції до 10 км.

20 грудня Білий Дім анонсував поставки ЗРК Patriot та комплекти JDAM України в рамках нового пакету на 1,8 млрд доларів.