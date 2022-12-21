Поставки западных систем ПВО Украине: что закроют NASAMS, IRIS-T и Patriot (карта)

Украинская армия получила и продолжит получать образцы зенитно-ракетных комплексов. Благодаря дальнейшей передаче ЗРК Patriot ВСУ смогут сбивать даже баллистические ракеты.

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После масштабных ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Запад начал активно передавать Украине средства противовоздушной обороны. Журналист Роман Бочкала опубликовал карту покрытия современным ПВО.

Всего украинская армия получила и получит такие комплексы:

8 американо-норвжеских NASAMS (голубой цвет)

6 американские HAWK (красный)

4 немецкие IRIS-T (зеленый)

1 американский Patriot (желтый, больший радиус)

1 итальяно-французский SAMP/T (желтый)

[ + – ] Примерная карта покрытия Украины западным ПВО

Все эти комплексы смогут закрыть большую часть Украины. Также батарею Patriot Польша расположит вблизи украинской границы, что усилит оборону западных регионов Украины.

Самым дальнобойным комплексом является американский Patriot с радиусом до 80 км. Среди поставленных ЗРК будут и не современные образцы — HAWK является предшественник Patriot. Его поставляют как дешевое средство против иранских дронов-камикадзе.

Также стоит отметить, что Украина стала первым в мире оператором ЗРК IRIS-T.

Напомним, 20 декабря президент Макрон заявил, что Франция передала Украине ЗРК Crotale, который сможет поражать цели на дистанции до 10 км.

20 декабря Белый Дом анонсировал поставки ЗРК Patriot и комплекты JDAM Украине в рамках нового пакета на 1,8 млрд долларов.