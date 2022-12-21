Франция передала Украине ЗРК Crotale: как он усилит ПВО (видео)
Ракета зенитно-ракетного комплекса поражает цель осколками со скоростью 2,3 км в секунду на дистанции до 10 км.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Crotale. Об этом он сообщил в интервью телеканалам TF1 и LCI.
Украинская армия получила больше различного вооружения из Франции.
"В последние дни Франция передала Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования более того, что мы уже сделали", — заявил Макрон.
Более того, в первом квартале 2023 года Франция увеличит военную помощь для Украины. Будут поставлять боеприпасы и другую важную технику, чтобы украинцы могли защитить себя от российских бомбардировок.
Добавим, что ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны не подтверждали информацию о получении ЗРК Crotale.
Что известно о ЗРК Crotale?
Французский зенитно-ракетный комплекс Crotale предназначен для поражения целей на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км. Основывается комплекс на базе броневика P4R (4x4). Установка может быть мобильной, но после остановки нужно до 5 минут для приведения в боеготовное положение.
Ракета R440 находится сразу в транспортном контейнере. Ее масса составляет 100 кг. Радиус поражения осколков составляет 8 метров. Они будут поражать цель со скоростью 2,3 км в секунду.
Напомним, 20 ноября парламент Франции проголосовал за фонд поддержки Украины на 200 млн евро. Он позволит Украине делать заказы нужного вооружения.
16 октября в Минобороны Франции заявили, что они обучат 2 тысячи украинских военных.