Франция передала Украине ЗРК Crotale: как он усилит ПВО (видео)

Ракета зенитно-ракетного комплекса поражает цель осколками со скоростью 2,3 км в секунду на дистанции до 10 км.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Crotale. Об этом он сообщил в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Украинская армия получила больше различного вооружения из Франции.

"В последние дни Франция передала Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale, оборудования более того, что мы уже сделали", — заявил Макрон.

Более того, в первом квартале 2023 года Франция увеличит военную помощь для Украины. Будут поставлять боеприпасы и другую важную технику, чтобы украинцы могли защитить себя от российских бомбардировок.

Добавим, что ни Генштаб ВСУ, ни Минобороны не подтверждали информацию о получении ЗРК Crotale.

Что известно о ЗРК Crotale?

Французский зенитно-ракетный комплекс Crotale предназначен для поражения целей на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км. Основывается комплекс на базе броневика P4R (4x4). Установка может быть мобильной, но после остановки нужно до 5 минут для приведения в боеготовное положение.

Ракета R440 находится сразу в транспортном контейнере. Ее масса составляет 100 кг. Радиус поражения осколков составляет 8 метров. Они будут поражать цель со скоростью 2,3 км в секунду.

Напомним, 20 ноября парламент Франции проголосовал за фонд поддержки Украины на 200 млн евро. Он позволит Украине делать заказы нужного вооружения.

16 октября в Минобороны Франции заявили, что они обучат 2 тысячи украинских военных.