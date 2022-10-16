Франция передаст Украине системы ПВО Crotale и обучит 2 тысячи украинских военных

Французский министр обороны Себастьян Лекорню рассказал, что сейчас ведутся переговоры с Киевом о передачи шести артиллерийских установок Ceaser, которые уже есть на вооружении ВСУ.

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Франция передаст Украине системы противовоздушной обороны Crotal для борьбы с российскими дронами и воздушными бомбардировками. Кроме того, Париж обязался взять на себя военную подготовку двух тысяч украинских военных. Об этом рассказал французский министр обороны Себастьян Лекорню, передает издание AP.

По его словам, бойцы ВСУ пройдут расширенную программу обучения. Учения будут проходить несколько недель на территории воинских частей во Франции. Во время этого военные научатся использовать технику и пройдут подготовку по логистике и другим нуждам.

"Мы отмечаем тот факт, что война, увы, будет продолжаться. Новое поколение солдат также должно быть обучено, чтобы выдержать дистанцию", — сказал министр.

Он отметил, что расширенное обучение, которое сейчас предлагает Франция, является очень важным шагом и меняет масштаб.

Себастьян Лекорню также заявил, что ЗРК Crotale окажутся особенно полезными в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками. Во Франции есть 12 таких установок, глава минобороны не уточнил, сколько из них получит Киев. Однако отметил, что "это будет важно, чтобы они могли защитить свое небо".

Он также рассказал, что цель Франции — чтобы Украина могла развернуть их в течение двух месяцев, включая время обучения ВСУ их использованию.

Франция поставила в Украину 18 самоходных артиллерийских установок Ceaser и ведет переговоры о поставке еще шести. Лекорню рассказал, что Париж также изучает запрос Киева на ракетное наземное вооружение.

Кроме того, французское правительство создало фонд в размере 100 миллионов евро, который Украина может использовать для покупки того, что они хотят, при условии, что поставщиком является Франция. По словам министра, Киев уже заказал поставку понтонных переправ.

Что известно о ПВО Crotale?

Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

Напомним, 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Украине ПВО. Тогда он не уточнил, о каком вооружении идет речь, но СМИ писали, что Киев получит комплексы Crotale.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания поставит в Украину четыре ПВО Hawk. Украинские военные также получат артиллерию, бронетехнику и сотни устройств для глушения беспилотников.