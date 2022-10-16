Франція передасть Україні системи ППО Crotale та навчатиме 2 тисячі українських військових

Французький міністр оборони Себастьян Лекорню розповів, що зараз ведуться переговори з Києвом щодо передачі шести артилерійських установок Ceaser, які вже є на озброєнні ЗСУ.

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Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони Crotal для боротьби з російськими дронами та повітряними бомбардуваннями. Крім того, Париж зобов'язався взяти на себе військову підготовку двох тисяч українських військових. Про це розповів французький міністр оборони Себастьян Лекорню, повідомляє видання AP.

За його словами, бійці ЗСУ пройдуть розширену програму навчання. Навчання проходитимуть кілька тижнів на території військових частин у Франції. Під час цього військові навчаться використовувати техніку та пройдуть підготовку з логістики та інших потреб.

"Ми відзначаємо той факт, що війна, на жаль, триватиме. Нове покоління солдатів також має бути навчене, щоб витримати дистанцію", — сказав міністр.

Він зазначив, що розширене навчання, яке зараз пропонує Франція, є дуже важливим кроком та змінює масштаб.

Себастьян Лекорню також заявив, що ЗРК Crotale виявляться особливо корисними у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями. У Франції є 12 таких установок, голова міноборони не уточнив, скільки з них отримає Київ. Проте наголосив, що "це буде важливо, щоб вони могли захистити своє небо".

Він також розповів, що мета Франції — щоб Україна могла розгорнути їх протягом двох місяців, включаючи час навчання ЗСУ для їх використання.

Франція поставила в Україну 18 самохідних артилерійських установок Ceaser і веде переговори про постачання ще шести. Лекорню розповів, що Париж також вивчає запит Києва на ракетне наземне озброєння.

Крім того, французький уряд створив фонд у розмірі 100 мільйонів євро, який Україна може використати для покупки того, що їй потрібно, за умови, що постачальником буде Франція. За словами міністра, Київ вже замовив постачання понтонних переправ.

Що відомо про ППО Crotale?

Crotale — французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв передати Україні ППО. Тоді він не уточнив, про яке озброєння йдеться, але ЗМІ писали, що Київ отримає комплекси Crotale.

У той же день генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Іспанія поставить в Україну чотири ППО Hawk. Українські військові також отримають артилерію, бронетехніку та сотні пристроїв для глушіння безпілотників.