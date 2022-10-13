Франція дасть ППО: Україні допоможуть захиститися від дронів та ракет, — Макрон

Президент Франції не сказав, про які системи йдеться, проте, за даними ЗМІ, Києву передадуть комплекси Crotale, здатні збивати цілі, що низько летять.

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Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що найближчими тижнями Україні передадуть радари та системи ППО, повідомляє Sky news.

Він не уточнив, про яке саме озброєння йдеться і скільки його поставлять, але наголосив, що за його допомогою українці зможуть захиститися від дронів та ракетних ударів.

"Це новий етап бомбардувань із землі, моря, повітря та безпілотників з основної інфраструктури та цивільного населення", — сказав Макрон.

[ + – ] Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв посилити ППО України найближчими тижнями Фото: Facebook / Emmanuel Macron

Джерела журналістів стверджують, що Париж надасть Києву комплекси Crotale. Це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для удару по цілях, що летять на середніх, малих та гранично малих висотах.

Основні характеристики ЗРК Crotale

Дальність стрілянини: 500-10000 м;

Висота ураження: до 6000 м;

Кількість ракет на пусковій установці: 8 шт.;

Час реакції: 5;

Максимальна швидкість польоту ракети: 2,6 махи;

Час польоту на дальність 8 км: 10 с.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що пріоритетом для Альянсу стане посилення протиповітряної оборони України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Вашингтон та союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. системи ППО, що є у різних країн, будуть передані Києву. Далі ці системи будуть інтегровані в єдину мережу для захисту повітряного простору України.

12 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула сучасна система ППО IRIS-T. Найближчим часом українці також отримають системи NASAMS.