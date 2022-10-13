Франция даст ПВО: Украине помогут защититься от дронов и ракет, — Макрон

Президент Франции не сказал, о каких системах идет речь, однако, по данным СМИ, Киеву передадут комплексы Crotale, способные сбивать низколетящие цели.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие недели Украине передадут радары и системы ПВО, сообщает Sky news.

Он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь и сколько его поставят, но подчеркнул, что с его помощью украинцы смогут защититься от дронов и ракетных ударов.

"Это новый этап бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотников по основной инфраструктуре и гражданскому населению", — сказал Макрон.

[ + – ] Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить ПВО Украины в ближайшие недели Фото: Facebook / Emmanuel Macron

Источники журналистов утверждают, что Париж предоставит Киеву комплексы Crotale. Это французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для удара по целям, летящим на средних, малых и предельно малых высотах.

Основные характеристики ЗРК Crotale

Дальность стрельбы: 500-10000 м;

Высота поражения: до 6000 м;

Количество ракет на пусковой установке: 8 шт.;

Время реакции: 5 с;

Максимальная скорость полета ракеты: 2,6 маха;

Время полета на дальность 8 км: 10 с.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом для Альянса станет усиление противовоздушной обороны Украины.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и союзники должны помочь Украине создать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. системы ПВО, имеющиеся у различных стран будут переданы Киеву. Затем эти системы будут интегрированы в единую сеть для защиты воздушного пространства Украины.

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла современная система ПВО IRIS-T. В ближайшее время украинцы также получат системы NASAMS.