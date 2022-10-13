Разные системы ПВО: Украина может получить интегрированную противоракетную защиту, — генерал США

Американский военный заявил, что страны-союзники должны дать Украины различные системы ПВО, чтобы создать одну сеть для надежной защиты приоритетных объектов.

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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и союзники должны помочь Украине создать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, именно этого просит Киев, о чем пишет CNN.

Сообщается, что об этом Милли рассказал после заседания министров НАТО в рамках формата Рамштайн-6. Высокопоставленный американский военный рассказал, что в этот процесс должны включиться все союзники, так как они имеют все необходимое вооружение. Это задача хоть и непростая, но выполнимая.

Генерал сказал, что уже есть план, в рамках которого разные системы ПВО, имеющиеся у различных стран, а среди них Германия и даже Израиль, будут переданы Киеву. Затем эти системы будут интегрированы в единую сеть для защиты воздушного пространства Украины.

"Задача состоит в том, чтобы собрать их [различные системы ПВО] вместе, развернуть, научить персонал, потому что каждая из этих систем отличается", — сказал генерал.

Такая сеть не будет защищать все воздушное пространство Украины, однако обеспечит хорошую защиту приоритетных объектов.

Кроме того, журналист Остап Ярыш написал у себя в Twitter, что Марк Милли упомянул систему ПВО Hawk и ее усовершенствованную версию Hawkeye. Ее также просил Киев.

Что такое ЗРК Hawk?

MIM-23 Hawk или Hawk — это американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он начал производиться в США еще в 1960-х годах. Окончательно эксплуатация комплекса в США была прекращена в 2002 году.

Ранее Фокус сообщал, что Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Во время вечерней воздушной атаки российских оккупантов под удар попали четыре региона Украины. Во всех этих областях результативно сработала система ПВО.

Также сообщалось, что пленные мобилизованные из РФ рассказали об опыте войны. ВСУ взяли россиян в плен, когда те решили уйти со своих позиций из-за постоянных обстрелов и плохого обеспечения.

Еще напомним, что воевавшие в ЧВК "Вагнера" заключенные вернулись в РФ без конечностей. Во время боевых действий в Украине "добровольцы" потеряли руки и ноги. До попадания на фронт они сидели по тяжким статьям.