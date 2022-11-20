Франция передала Украине ЗРК Crotale и ракетные системы: какую еще помощь получат ВСУ

Французский парламент проголосовал за фонд поддержки Украины размером в 200 млн евро. Он позволит Киеву делать заказы на оборудование у французских компаний или обеспечивать содержание и обслуживание уже поставленных систем.

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В ходе последней военной помощи от Франции Украина получила два зенитных ракетных комплекса Crotal, которые усилят украинску систему противовоздушной обороны. Также были переданы две системы залпового огня для глубокого наземного удара. Об этом рассказал французский министр обороны Себастьен Лекорню, передает BFMTV.

Он сообщил, что Франция готовится к передаче 155-мм гаубиц TRF1. Министр также рассказал, что Украина просила о передачи радиолокационных станций, однако этот запрос еще на стадии рассмотрения.

Кроме того, французский парламент проголосовал за фонд поддержки Украины, размером в 200 млн евро. Он позволит Киеву делать заказы на оборудование у французских компаний или обеспечивать содержание и обслуживание уже поставленных систем. Средства из фонда можно также можно использовать для покупки бронеавтомобилей Bastion или наплавных мостов.

Помимо этой финансовой и материальной помощи, Франция решила обучать украинских солдат.

"Наша цель для начала — поддержать 2000 человек из 15 тысяч, предложенных Европейским союзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в частности, на той технике, которую мы поставляем", — сказал Себастьен Лекорню.

Ремонт вооружения в Словакии.

В добавок Франция вместе с другими партнерами присоединится к центру обслуживания военной техники Украины, который запустят в Словакии в ближайшие недели. Его работу будет координировать франко-немецкая ассоциация KNDS. Там будут обслуживать и ремонтировать гаубицы PzH 2000, САУ Caesar, зенитные танки Gepard и бронетранспортеры Dingo.

Что Украина получила от Франции с момента вторжения РФ?

Объем военной помощи от Франции составляет 550 млн евро, в частности, Украина получила:

18 самоходных артиллерийских установок Caesar;

ракеты Milan и Mistral;

60 бронетранспортеров VAB;

противотанковые мины HDP-2A2;

средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы;

приборы ночного видения.

Что известно о ЗРК Crotale?

Эта французская всепогодная система ПВО малой дальности. ЗРК предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

Напомним, 18 ноября СМИ сообщали, что часть самоходных гаубиц PzH 2000, которые Германия передала Украине, вышли из строя. Ремонт техники осложняется тем, что в нашей стране для этой техники трудно найти необходимые детали.

17 ноября Фокус писал, чем усилят украинскую армию западные партнеры по итогам встречи "Рамштайн-7". Украина получит больше систем ПВО и зимней экипировки.

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