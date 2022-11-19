Украине нужны срочные поставки ПВО, чтобы закрепить победы на земле

Если бы не советские ЗРК, российские военные могли бы преодолеть оборону Украины уже в первые недели войны. Однако российские воздушно-космические силы станут главной угрозой, если у украинских систем ПВО закончатся боеприпасы и они продолжат работать на износ.

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Украина подвергается постоянным ракетным и ракетно-бомбовым ударам, которые истощают боеприпасы ПВО и вызывают отключения электричества и воды по всей стране. Поэтому западные партнеры Украины должны в приоритетном порядке направить такую помощь, как NASAMS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы и современные зенитные орудия – например, Gepard немецкого производства.

Фокус перевел новый текст Джастина Бронка, посвященный усилению противовоздушной обороны Украины.

Невидимая воздушная война

Когда в конце февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, картина боевых действий для сторонних наблюдателей представляла собой доминирование наступающих российских наземных сил и сотен ударов крылатых и баллистических ракет. Истребители и бомбардировщики российских ВВС в первые несколько дней вторжения, казалось, практически отсутствовали, а затем, в начале марта, начали нести потери при бомбовых ударах по украинским позициям и осажденным городам.

С тех пор неспособность России завоевать превосходство в воздухе над Украиной стала основным фактором, определившим ход вторжения. В отсутствие у обеих сторон возможности эффективно использовать воздушную мощь в широких масштабах, война до сих пор решалась артиллерийским огнем наземных войск, направляемым беспилотниками против маневрирующей бронетехники и пехоты.

Однако новый отчет RUSI, основанный на полевых исследованиях, проведенных в Украине в октябре 2022 года, предполагает, что Россия провела значительно более масштабные ударные и патрульные операции с использованием своих боевых самолетов в первые дни вторжения, чем это было зафиксировано ранее. Согласно интервью с командирами украинских ВВС, российские РЭБ, эффективное использование ложных воздушных целей и удары ракетами дальнего действия подавили или повредили большинство наземных систем ПВО Украины в начале вторжения. Как следствие, украинские летчики-истребители, уступающие по численности и вооружению, пытались самостоятельно защищать небо и понесли значительные потери, пока наземные системы обороны не были восстановлены до эффективной работы после третьего дня конфликта.

В течение первых трех дней российские ударные самолеты совершили сотни вылетов для бомбардировки целей на расстоянии до 300 километров в пределах территории, контролируемой Украиной. Они продолжали бы это делать, если бы украинские зенитно-ракетные комплексы, такие как С-300 большой дальности, СА-11 "Бук" средней дальности и СА-8 "Оса" малой дальности, не были приведены в боевую готовность, чтобы сделать полеты на средних и больших высотах запредельно опасными для российских самолетов.

Как только украинские зенитно-ракетные комплексы вернулись в строй, российские самолеты и вертолеты не смогли эффективно найти, подавить и уничтожить их. Следовательно, они были вынуждены летать очень низко, что делало их слишком уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности, которые Запад поставлял Украине в больших количествах.

[ + – ] С-300 ПВО Украины

Тем не менее, отчет RUSI также показал, что российские истребители, летающие вблизи линии фронта, продолжают наносить серьезные потери украинским пилотам, которые вынуждены летать на технически устаревших истребителях советской эпохи.

По сути, российские ВВС не смогли завоевать превосходство в воздухе над Украиной только благодаря своей неспособности до сих пор выследить и уничтожить мобильные зенитно-ракетные комплексы Украины.

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Однако западным партнерам трудно пополнить их запасы, поскольку это советские системы, которые Запад никогда не производил. Заменить их западными системами также сложно, поскольку западные военные имеют малый запас пусковых установок зенитных ракет и ограниченные запасы ракет в результате гарантированного превосходства в воздухе в конфликтах после окончания холодной войны. Это важно, потому что украинские зенитно-ракетные комплексы, которые так важны для сдерживания российских ВВС, не только медленно истощаются, но и имеют ограниченный боезапас.

До сих пор западная военная помощь в подавляющем большинстве случаев была направлена на наземную технику, такую как танки, артиллерия, бронетранспортеры и противотанковые ракетные установки. Это было сделано не напрасно – российская армия до сих пор была самой большой угрозой для Украины, особенно потому, что российские военно-воздушные силы не могли эффективно действовать с первых дней вторжения. Тем не менее, российские ВВС остаются серьезной угрозой для с таким трудом достигнутого Украиной прогресса на земле.

Если Украине не будет предоставлена срочная дополнительная поддержка в виде ракетных боеприпасов для ее зенитных ракетных систем советского периода, а также новых западных систем, таких как NASAMS, в существенном количестве, то российские самолеты в ближайшие месяцы получат гораздо больше свободы для бомбардировки украинских войск, городов и инфраструктуры вблизи линии фронта.

Ракетно-бомбардировочная стратегия России

Украина также подвергается новым и потенциально очень серьезным обстрелам со стороны российских крылатых ракет, баллистических ракет и поставляемых Ираном боеприпасов Shahed-136. Российские военные до сих пор не смогли сконцентрировать свой ограниченный арсенал дорогостоящих крылатых и баллистических ракет на какой-либо одной цели, чтобы вызвать стратегически решающий эффект. Украина, в конце концов, огромная и устойчивая страна. Однако с добавлением ракеты Shahed-136 эта последняя ударная кампания стала более угрожающей.

Небольшие самонаводящиеся боеприпасы являются относительно "тупым" оружием: они довольно медленные, их относительно легко сбить по отдельности, и они способны надежно поражать только неподвижные цели. Однако они дешевы – около 25 тысяч долларов за боеприпас, – и их 20-40-килограммовых боеголовок достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб небольшим объектам инфраструктуры и зданиям.

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Россия применяет это оружие для поражения украинских электро- и водопроводных сетей в преддверии зимы, используя оставшиеся дорогостоящие крылатые и баллистические ракеты для поражения крупных целей, таких как крупные электростанции и линии электропередач, а сотни ракет Shahed-136 – для поражения небольших подстанций и насосных станций. После примерно месяца ударов это привело к серьезным последствиям. В большинстве украинских городов электричество и вода подаются всего на несколько часов в день. Украинские силы продолжают сбивать большинство ракет Shahed-136 и более половины выпущенных крылатых ракет. Однако эти усилия быстро истощают запасы переносных зенитно-ракетных комплексов и других ракет ПВО Украины.

Чтобы победить эту безжалостную российскую стратегию, направленную на то, чтобы ввергнуть миллионы украинских граждан в темноту, холод и жажду этой зимой, Украине необходимо срочно пополнить запасы переносных ЗРК и дополнительных зенитных орудий с радиолокационным наведением, таких как немецкие Gepard, которые могут надежно уничтожать барражирующие боеприпасы Shahed-136 при скромной стоимости каждого перехвата.

Заключение

Хотя общее мнение о неэффективности российских Воздушно-космических сил во время вторжения в основном верно, это не должно заслонять реальную угрозу, которую они все еще представляют, если ПВО Украины не будет срочно усилена. В течение первых трех дней войны российские самолеты совершили сотни вылетов истребителей, а летчики ВВС Украины понесли серьезные потери, пытаясь их сдержать.

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Причина, по которой воздушная мощь России оказалась столь неэффективной, заключается в том, что российские Воздушно-космические силы не имеют возможности планировать, выполнять и подкреплять масштабные и сложные комплексы ударов, необходимые для эффективного подавления и уничтожения противовоздушной обороны в виде украинских мобильных зенитно-ракетных комплексов. Однако они все еще обладают современными истребителями и ударными самолетами с большой огневой мощью, которые могут быть грозным оружием, если им позволят восстановить способность стабильно действовать на средних высотах над украинской территорией.

Если украинским ЗРК позволят со временем быть уничтоженными беспилотниками и артиллерией без подкрепления или замены, а их боезапас будет исчерпан, то украинские ВВС не смогут сдерживать российскую воздушную мощь над фронтами. Количество западных зенитно-ракетных комплексов ограничено, а закупка ракет и запасных пусковых установок и радаров для систем советского производства в других странах мира для поставки в Украину политически затруднена, поэтому в среднесрочной перспективе это будет серьезной проблемой.

В конечном итоге, для создания устойчивой противовоздушной обороны Украины также потребуется хотя бы несколько западных истребителей, способных на равных бороться с российскими истребителями. Такие истребители должны иметь возможность действовать с небольших, минимально обустроенных рассредоточенных авиабаз, которые используют украинские истребители, чтобы избежать попадания под российские ракетные удары.

Военная динамика на земле решительно изменилась в пользу Украины, особенно после вывода российских войск из Херсона, и у нее есть реальный шанс вытеснить российские войска с оккупированных территорий весной и летом 2023 года. Однако для этого потребуется не только устойчивая поддержка сухопутных войск, но и срочная поставка западных ПВО, чтобы российские ВВС оставались такими же неэффективными и чтобы отразить продолжающиеся атаки на критически важную инфраструктуру, от которой украинские граждане зависят в плане тепла, света и чистой воды этой зимой.

Об авторе

Джастин Бронк – старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий в группе военных наук аналитического центра по вопросам обороны и безопасности RUSI в Лондоне.