Україні потрібні термінові постачання ППО, щоб закріпити перемоги на землі

Якби не радянські ЗРК, російські військові могли б подолати оборону України вже у перші тижні війни. Однак російські повітряно-космічні сили стануть головною загрозою, якщо в українських систем ППО закінчаться боєприпаси і вони продовжать працювати на знос.

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Україна зазнає постійних ракетних та ракетно-бомбових ударів, які виснажують боєприпаси ППО та спричиняють відключення електрики та води у всій країні. Тому західні партнери України мають у пріоритетному порядку направити таку допомогу, як NASAMS, а також переносні зенітно-ракетні комплекси та сучасні зенітні гармати — наприклад, Gepard німецького виробництва.

Фокус переклав новий текст Джастіна Бронка, присвячений посиленню протиповітряної оборони України.

Невидима повітряна війна

Коли наприкінці лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, картина бойових дій для сторонніх спостерігачів була домінуванням наступальних російських наземних сил і сотень ударів крилатих і балістичних ракет. Винищувачі та бомбардувальники російських ВПС у перші кілька днів вторгнення, здавалося, практично були відсутні, а потім, на початку березня, почали зазнавати втрат під час бомбових ударів по українських позиціях та обложених містах.

Відтоді нездатність Росії завоювати перевагу в повітрі над Україною стала основним фактором, що визначив перебіг вторгнення. За відсутності в обох сторін можливості ефективно використовувати повітряну міць у широких масштабах, війна досі вирішувалася артилерійським вогнем наземних військ, що направлялися безпілотниками проти маневреної бронетехніки і піхоти.

Однак новий звіт RUSI, заснований на польових дослідженнях, проведених в Україні у жовтні 2022 року, передбачає, що Росія провела значно масштабніші ударні та патрульні операції з використанням своїх бойових літаків у перші дні вторгнення, ніж це зафіксували раніше. Згідно з інтерв'ю з командирами українських ВПС, російські РЕБ, ефективне використання помилкових повітряних цілей та удари ракетами дальньої дії придушили або пошкодили більшість наземних систем ППО України на початку вторгнення. Як наслідок, українські льотчики-винищувачі, які поступаються за чисельністю та озброєнням, намагалися самостійно захищати небо та зазнали значних втрат, поки наземні системи оборони не відновили до ефективної роботи після третього дня конфлікту.

Протягом перших трьох днів російські ударні літаки здійснили сотні вильотів для бомбардування цілей на відстані до 300 кілометрів у межах території, яку контролює Україна. Вони б продовжували це робити, якби українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С-300 великої дальності, СА-11 "Бук" середньої дальності та СА-8 "Оса" малої дальності, не привели в бойову готовність, щоб зробити польоти на середніх і великих висотах дуже небезпечними для російських літаків.

Щойно українські зенітно-ракетні комплекси повернулися у стрій, російські літаки та гелікоптери не змогли ефективно знайти, придушити та знищити їх. Відтак вони були змушені літати дуже низько, що робило їх занадто вразливими для переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності, які Захід постачав Україні у великих кількостях.

[ + – ] С-300 ППО України

Проте звіт RUSI також показав, що російські винищувачі, що літають поблизу лінії фронту, продовжують завдавати серйозних втрат українським пілотам, які змушені літати на технічно застарілих винищувачах радянської доби.

По суті, російські ВПС не змогли завоювати перевагу в повітрі над Україною лише завдяки своїй нездатності досі вистежити та знищити мобільні зенітно-ракетні комплекси України.

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Проте західним партнерам важко поповнити їх запаси, оскільки це радянські системи, які Захід ніколи не робив. Замінити їх західними системами також складно, оскільки західні військові мають малий запас пускових установок зенітних ракет та обмежені запаси ракет у результаті гарантованої переваги у повітрі у конфліктах після закінчення холодної війни. Це важливо, тому що українські зенітно-ракетні комплекси, які є такими важливими для стримування російських ВПС, не тільки повільно виснажуються, а й мають обмежений боєзапас.

Досі західна військова допомога в переважній більшості випадків спрямована на наземну техніку, таку як танки, артилерія, бронетранспортери та протитанкові ракетні установки. Це зробили недаремно — російська армія досі була найбільшою загрозою для України, особливо тому, що російські військово-повітряні сили не могли ефективно діяти від перших днів вторгнення. З усім тим, російські ВПС залишаються серйозною загрозою для такої праці досягнутого Україною прогресу на землі.

Якщо Україні не нададуть термінової додаткової підтримки у вигляді ракетних боєприпасів для її зенітних ракетних систем радянського періоду, а також нових західних систем, таких як NASAMS, у суттєвій кількості, то російські літаки найближчими місяцями отримають набагато більше свободи для бомбардування українських військ, міст та інфраструктури поблизу лінії фронту.

Ракетно-бомбардувальна стратегія Росії

Україна також зазнає нових і потенційно дуже серйозних обстрілів з боку російських крилатих ракет, балістичних ракет і боєприпасів Shahed-136, які постачає Іран. Російські військові досі не змогли сконцентрувати свій обмежений арсенал дорогих крилатих і балістичних ракет на жодній цілі, щоб спричинити стратегічно вирішальний ефект. Україна, зрештою, величезна та стійка країна. Проте з додаванням ракети Shahed-136 ця остання ударна кампанія стала загрозливішою.

Невеликі самонаведені боєприпаси є відносно "тупою" зброєю: вони досить повільні, їх відносно легко збити окремо, і вони здатні надійно вражати тільки нерухомі цілі. Однак вони дешеві — близько 25 тисяч доларів за боєприпас, — та їх 20-40-кілограмових боєголовок достатньо, щоб завдати серйозної шкоди невеликим об'єктам інфраструктури та будинкам.

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Росія застосовує цю зброю для ураження українських електро- і водопровідних мереж напередодні зими, використовуючи залишені дорогі крилаті і балістичні ракети для ураження великих цілей, таких як великі електростанції та лінії електропередач, а сотні дронів Shahed-136 — для ураження невеликих підстанцій і насосних станцій. Після приблизно місяця ударів це спричинило серйозні наслідки. У більшості українських міст електрика та вода подаються лише на кілька годин на день. Українські сили продовжують збивати більшість дронів Shahed-136 та понад половину випущених крилатих ракет. Проте, ці зусилля швидко виснажують запаси переносних зенітно-ракетних комплексів та інших ракет ППО України.

Щоб перемогти цю безжальну російську стратегію, спрямовану на те, щоб вкинути мільйони українських громадян у темряву, холод і спрагу цієї зими, Україні необхідно терміново поповнити запаси переносних ЗРК та додаткових зенітних знарядь з радіолокаційним наведенням, таких як німецькі Gepard, які можуть надійно знищувати боєприпаси Shahed-136 за скромної вартості кожного перехоплення.

Висновок

Хоча загальна думка про неефективність російських Повітряно-космічних сил під час вторгнення здебільшого вірна, це не повинно закривати реальну загрозу, яку вони все ще становлять, якщо ППО України терміново не посилять. Протягом перших трьох днів війни російські літаки здійснили сотні вильотів винищувачів, а льотчики ВПС України зазнали серйозних втрат, намагаючись їх стримати.

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Причина, через яку повітряна міць Росії виявилася настільки неефективною, полягає в тому, що російські Повітряно-космічні сили не мають можливості планувати, виконувати та підкріплювати масштабні та складні комплекси ударів, необхідні для ефективного придушення та знищення протиповітряної оборони у вигляді українських мобільних зенітно-ракетних комплексів. Однак вони все ще мають сучасні винищувачі та ударні літаки з великою вогневою потужністю, які можуть бути грізною зброєю, якщо їм дозволять відновити здатність стабільно діяти на середніх висотах над українською територією.

Якщо українським ЗРК дозволять, щоб згодом їх знищили безпілотники та артилерія без підкріплення чи заміни, а їхній боєзапас вичерпається, то українські ВПС не зможуть стримувати російську повітряну міць над фронтами. Кількість західних зенітно-ракетних комплексів обмежена, а закупівля ракет та запасних пускових установок та радарів для систем радянського виробництва в інших країнах світу для постачання в Україну політично ускладнена, тож у середньостроковій перспективі це буде серйозною проблемою.

Зрештою, для створення стійкої протиповітряної оборони України також знадобиться хоча б кілька західних винищувачів, здатних на рівні боротися з російськими винищувачами. Такі винищувачі повинні мати змогу діяти з невеликих, мінімально облаштованих розосереджених авіабаз, які використовують українські винищувачі, щоб уникнути попадання під російські ракетні удари.

Військова динаміка на землі рішуче змінилася на користь України, особливо після виведення російських військ з Херсона, і має реальний шанс витіснити російські війська з окупованих територій навесні та влітку 2023 року. Однак для цього буде потрібна не тільки стійка підтримка сухопутних військ, а й термінове постачання західних ППО, щоб російські ВПС залишалися такими ж неефективними і щоб відбити атаки на критично важливу інфраструктуру, від якої українські громадяни залежать у плані тепла, світла і чистої води цієї зими.

Про автора

Джастін Бронк — старший науковий співробітник з питань повітряної потужності та технологій у групі військових наук аналітичного центру з питань оборони та безпеки RUSI у Лондоні.