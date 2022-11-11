Військові дрони Білорусі: чому білоруські БПЛА нікому не потрібні

Білоруський ВПК представляє цілу низку різноманітних видів безпілотників, проте на світовому ринку вони не мають успіху. Їхня конструкція не перевірена, а конкуренція на світовому ринку БПЛА дуже висока. Що не так із білоруськими БПЛА?

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На початку 2010-х років Білорусь, що підганяється зростанням міжнародного ринку БПЛА, розробила власну широку лінійку дронів. Але, незважаючи на успіх країни як експортера бойових броньованих машин (ББМ) та зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), іноземні клієнти досі переважно уникали Білорусі як постачальника своїх БПЛА.

Наразі підтверджено, що лише Туркменістан експлуатує білоруські БПЛА, які він до того ж виготовляє за ліцензією. У Балі підписані угоди з Єгиптом, Еквадором та В'єтнамом про співпрацю та можливе виробництво білоруських БЛА у цих країнах. Проте досі жодна з цих країн не розгорнула білоруські БЛА будь-якого типу.

Фокус переклав нову статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про білоруську програму розвитку безпілотників.

Білоруська програма розвитку безпілотників та світовий ринок бойових БПЛА

Білорусь пропонує цілу низку різних конструкцій БПЛА, починаючи від ударних безпілотників з ПГМ і закінчуючи баражуючими боєприпасами з дальністю польоту 70 км і навіть транспортним безпілотником під назвою SkyMule. Однак насичений ринок безпілотників і той факт, що конструкція більшості білоруських БПЛА поки що не перевірена, є основними чинниками відсутності міжнародної привабливості цих дронів. Проте білоруські безпілотні технології можуть рано чи пізно стати привабливим варіантом для країн, які не можуть дозволити собі турецькі чи китайські БПЛА через їхню (нехай і дуже низьку) ціну чи політичні міркування.

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У Білорусі є низка безпілотників власної розробки, і навіть кілька моделей, придбаних в Росії. Більшість цих БПЛА надійшли на озброєння 927-го Центру навчання та застосування БПЛА у Березі — колишній авіабазі МіГ-29, яка стала центром білоруських безпілотних операцій у 2010 році. Спочатку 927-й центр повністю складався з обслуговуючого персоналу, який раніше працював на авіабазі в підрозділі МіГ-29 (разом із собакою Технарем), але потім набув більш професійного характеру, набираючи виключно спеціалізований персонал.

Основними типами БЛА, розгорнутими 927-м центром, стали "Бусел" (ліцензійна версія російського "Орлан-10") і Supercam S100 та S350, які також є російськими розробками. Інші БПЛА — білоруського виробництва. Крім ведення розвідки, їхнім важливим завданням є захоплення цілей для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч" та керованих РСЗВ "Полонез(-М)" 336-ї реактивної артилерійської бригади. Ефективна інтеграція БПЛА з цими ракетними системами максимізує їх вплив на ціль; таким чином, безпілотники є чимось на зразок мультиплікатора сили для низки систем озброєння, що нині є у сухопутних військ.

[ + – ] Наземна станція управління (НСУ) для одного з розвідувальних БЛА "Бусел" (Орлан-10) 927 центру, захованого в захищеному ангарі на авіабазі Береза

Тоді, як 927-й центр та інші підрозділи та види Збройних сил Білорусі нині використовують БЛА для розвідки та захоплення цілей, самій армії поки що не вистачає БПЛА та боєприпасів потайного базування. Незважаючи на те, що БЛА КБ "Буревісник-МБ" часто беруть участь у Парадах перемоги, що проводяться в країні раз на два роки, насправді вони демонструються як продукція оборонної промисловості країни, а не як бойовий актив збройних сил.

Проте Білорусь неодноразово заявляла про своє бажання поставити таку техніку на озброєння. Можливі типи можуть включати ULA-70/1ULA-100/200 "Гриф-100" і "Яструб" або, можливо, навіть більший китайський проєкт, який збиратиметься в Білорусі за аналогією з китайським "Полонез" (-M), а також низка невеликих китайських безпілотників, що вже виготовляються в Білорусі компанією Avia Tech Systems.

[ + – ] БПЛА ULA-70/1ULA-100/200 ''Гриф-100'' з вісьмома некерованими боєприпасами, розміщеними під крилами. Також зверніть увагу на поки що безіменну керовану бомбу поруч із безпілотником.

Імовірність того, що більшість інших вітчизняних безпілотників надійдуть на озброєння, дуже мала. До таких конструкцій належать безпілотні ударні вертольоти Bur та Hunter (див. нижче). Ще один екзотичний проєкт — БПЛА MF-212, створений на основі планера угорського легкого літака Magnus Fusion 212. Цей пристрій, що існує також у пілотованому варіанті, може нести до двох ракет Р-60-НТ-Т класу "повітря-повітря" (AAM ) або ракет Р-60-НТ-Л класу "повітря-земля" з лазерним наведенням (AGM), які можна замінити на дві некеровані бомби. Незважаючи на те, що навіть у пілотованій конфігурації остання версія є дуже нетрадиційною, армія Нігерії вже замовила три зразки.

[ + – ] Вертоліт-БПЛА Hunter може бути озброєний двома пусковими установками для восьми некерованих ракет S-8 під двома крилами та одним 7,62 мм легким кулеметом під фюзеляжем. Hunter ще не досяг комерційного успіху.

[ + – ] БПЛА MF-212 (показаний тут у пілотованій конфігурації) може нести до двох ракет AAM/AGM R-60-NT-LT/L або дві некеровані бомби. Замовлення цього типу здається малоймовірним.

Задля більшої ефективності БПЛА було розроблено кілька варіантів підвісів. Сюди входить обладнання для радіоелектронної боротьби, а також низка керованих та некерованих боєприпасів.

Найбільш перспективними з них є керована бомба УПАБ-08, керована бомба КАБ-05 і поки що безіменна керована бомба. Цікаво, що Білорусь уже розробила чималий арсенал некерованих боєприпасів для застосування зі своїх БПЛА. Це відбиває розвиток подій у сусідній Росії, чиї найбільші БПЛА і супутні розробки вже готові нести тупі бомби (O)FAB і навіть касетні бомби РБК-500У, що, безумовно, є неефективним застосуванням для БПЛА.

[ + – ] Керовані (зверху) та некеровані (внизу) боєприпаси для безпілотників, розроблені білоруськими оборонними підприємствами.

Нижче ми наводимо повний перелік безпілотних літальних апаратів та їх озброєння, що є в Білорусі. Слова в лапках — альтернативні чи неофіційні назви. З метою упорядкування списку та щоб уникнути непотрібної плутанини до цього переліку включені лише безпілотники військового класу.

Розвідувальні БПЛА виробництва Білорусі — на озброєнні

Орлан-10 "Бусел" [927-й центр]

Supercam S100 [927-й центр]

Supercam S350 [927-й центр]

Іркут-3 ''Беркут-1''

Іркут-10 "Беркут-2"

Формула

VR-12 Москіт-Н [Сили спеціальних операцій]

Бусел М [Міністерство з надзвичайних ситуацій]

Розвідувальні білоруські БПЛА — прототипи/придбані

Бекард-1

Бекард-2 ''1ЛА-10К''

Беркут-3

Бусел М

Бусел М40

Бусел М50

Бак

Буревісник

Стерх

Комар

K-0106

HSL-6 (Розроблений відповідно до специфікацій В'єтнаму)

1LA-120-K ''Гриф-K, Гриф-150, Кондор-1/2 або Гриф-1 Комплекс'' (Надалі доопрацьований у В'єтнамі компанією Viettel як VUA-SC-3G)

1LA-150 ''Гриф-100(E), Гриф-150 або комплекс Гриф-1''

A10-VX (російський Supercam S350, зібраний у Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A30-VX (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A40-VX (китайський ASN-216, зібраний у Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A60-VX (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

Ударні БПЛА — прототипи/не придбано

ULA-70/1ULA-100/200 ''Гриф-100'' (Може бути озброєний двома керованими боєприпасами або різними типами некерованих боєприпасів)

Буревісник-МБ у двох конфігураціях: (2) (Може бути озброєний 2 керованими бомбами, або 3 некерованими боєприпасами, або різними типами некерованих боєприпасів, або некерованими ракетами С-5)

Яструб (Може бути озброєний різними типами некерованих боєприпасів, до двох керованих бомб або трьох баражуючих боєприпасів)

Білар УС (еміратський Yabhon 20 Flash, зібраний в Білорусі компанією Avia Tech Systems) (Може бути озброєний 8 керованими або 16 некерованими боєприпасами)

БПЛА MF-212 (може бути озброєний двома пусковими установками R-60-NT-L AGM або R-60-NT-T AAM або двома некерованими бомбами)

Бусел MБ2 (може бути озброєний гранатами F1 та невеликими бомбами PTAB-2.5 та PFAB-05)

Безпілотний ударний вертоліт Indela INSKY 'Бур' (може бути озброєний двома термобаричними ракетами Шмель-М)

Безпілотний ударний вертоліт Hunter (може бути озброєний одним 7,62 мм легким кулеметом і до 8 некерованих ракет S-8)

Квадро-1400 VTOL (може бути озброєний одним РПГ-26 або одним некерованим боєприпасом ПТАБ-2,5 або ПТАБ-10-5)

Квадро-1600 VTOL (може бути озброєний одним РПГ-26)

Soaring Tube VTOL (може бути озброєний одним РПГ-26)

Невідомий БПЛА VTOL (може бути озброєний двома РПГ-26)

Баражуючі боєприпаси – прототипи/не придбані

УБАК-25 "Чекан"

УБАК-70 "Ловчий"

Сарич

Бусел-МБ

БПЛА цілевказівки — прототипи/не придбано

Беркут-БМ

Стерх-БМ

Безпілотник цілевказівки "Бекард-2"

Безпілотні гелікоптери – прототипи/не придбані

Ка-26 ''Комбо''

Сакавік

БПЛА вертикального зльоту та посадки — прототипи/не придбані

Шершень — дві конфігурації

K-0107

Електрон 7

Грач (ще не представлений публіці)

A-9X (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A-9X Geo (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A10-X (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A10-X1 (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

A20-X (китайська розробка, зібрана в Білорусі компанією Avia Tech Systems)

Білоруські БПЛА на озброєнні іноземних держав

Бусел М ''Asuda Asman'' (''Calm Sky'') (придбаний Туркменістаном)

Бусел M40 ''Asuda Asman'' (''Calm Sky'') (ліцензійне виробництво в Туркменістані)

Бусел MБ2 (озброєний гранатами F1 та бомбами PTAB-2.5 та PFAB-05) (ліцензійне виробництво в Туркменістані)

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