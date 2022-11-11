Военные дроны Беларуси: почему белорусские БПЛА никому не нужны

Белорусский ВПК представляет целый ряд разнообразных видов беспилотников, однако на мировом рынке они не имеют успеха. Их конструкция не проверена, а конкуренция на мировом рынке БПЛА очень высока. Что не так с белорусскими БПЛА?

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В начале 2010-х годов Беларусь, подстегиваемая ростом международного рынка БПЛА, разработала собственную широкую линейку дронов. Но, несмотря на успех страны как экспортера боевых бронированных машин (ББМ) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), иностранные клиенты до сих пор в основном избегали Беларуси в качестве поставщика своих БПЛА.

В настоящее время подтверждено, что только Туркменистан эксплуатирует белорусские БПЛА, которые он к тому же производит по лицензии. Бали подписаны сделки с Египтом, Эквадором и Вьетнамом о сотрудничестве и возможном производстве белорусских БЛА в этих странах. Тем не менее, до сих пор ни одна из этих стран не развернула белорусские БЛА какого-либо типа.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о белорусской программе развития беспилотников.

Белорусская программа развития беспилотников и мировой рынок боевых БПЛА

Беларусь предлагает целый ряд различных конструкций БПЛА, начиная от ударных беспилотников с ПГМ и заканчивая барражирующими боеприпасами с дальностью полета 70 км и даже транспортным беспилотником под названием SkyMule. Однако насыщенный рынок беспилотников и тот факт, что конструкция большинства белорусских БПЛА пока еще не проверена, являются основными факторами отсутствия международной привлекательности этих дронов. Тем не менее, белорусские беспилотные технологии могут рано или поздно стать заманчивым вариантом для стран, которые не могут позволить себе турецкие или китайские БПЛА из-за их (пусть и очень низкой) цены или из-за политических соображений.

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История двух легенд. МиГ-21 против F-104A

В самой Беларуси имеется ряд беспилотников собственной разработки, а также несколько моделей, приобретенных у России. Большинство этих БПЛА поступили на вооружение 927-го Центра обучения и применения БПЛА в Березе – бывшей авиабазе МиГ-29, которая стала центром белорусских беспилотных операций в 2010 году. Первоначально 927-й центр полностью состоял из обслуживающего персонала, ранее работавшего на авиабазе в подразделении МиГ-29 (вместе с собакой Технарем), но затем приобрел более профессиональный характер, набирая исключительно специализированный персонал.

Основными типами БЛА, развернутыми 927-м центром, стали "Бусел" (лицензионная версия российского "Орлан-10") и Supercam S100 и S350, которые также являются российскими разработками. Остальные БПЛА – белорусского производства. Помимо ведения разведки, их важной задачей является захват целей для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч" и управляемых РСЗО "Полонез(-М)" 336-й реактивной артиллерийской бригады. Эффективная интеграция БПЛА с этими ракетными системами максимизирует их воздействие на цель; таким образом, беспилотники представляют собой нечто вроде мультипликатора силы для ряда систем вооружения, имеющихся в настоящее время у сухопутных войск.

[ + – ] Наземная станция управления (НСУ) для одного из разведывательных БЛА "Бусел" (Орлан-10) 927-го центра, спрятанного в защищенном ангаре на авиабазе Береза

В то время как 927-й центр и другие подразделения и виды Вооруженных сил Беларуси в настоящее время используют БЛА для разведки и захвата целей, самой армии пока не хватает БПЛА и боеприпасов скрытного базирования. Несмотря на то, что БЛА КБ "Буревестник-МБ" часто участвуют в Парадах победы, проводимых в стране раз в два года, на самом деле они демонстрируются как продукция оборонной промышленности страны, а не как боевой актив вооруженных сил.

Тем не менее, Беларусь неоднократно заявляла о своем желании поставить такую технику на вооружение. Возможные типы могут включать в себя ULA-70/1ULA-100/200 "Гриф-100" и "Ястреб" или, возможно, даже более крупный китайский проект, который будут собирать в Беларуси по аналогии с китайским "Полонез" (-M), а также ряд небольших китайских беспилотников, уже производимых в Беларуси компанией Avia Tech Systems.

[ + – ] БПЛА ULA-70/1ULA-100/200 ''Гриф-100'' с восемью неуправляемыми боеприпасами, размещенными под крыльями. Также обратите внимание на пока еще безымянную управляемую бомбу рядом с беспилотником.

Вероятность того, что большинство других отечественных беспилотников поступят на вооружение, очень мала. К таким конструкциям относятся беспилотные ударные вертолеты Bur и Hunter (см. ниже). Еще один экзотический проект – БПЛА MF-212, созданный на основе планера венгерского легкого самолета Magnus Fusion 212. Это устройство, существующее также в пилотируемом варианте, может нести до двух ракет Р-60-НТ-Т класса "воздух-воздух" (AAM) или ракет Р-60-НТ-Л класса "воздух-земля" с лазерным наведением (AGM), которые можно заменить на две неуправляемые бомбы. Несмотря на то, что даже в пилотируемой конфигурации последняя версия является весьма нетрадиционной, армия Нигерии уже заказала три образца.

[ + – ] Вертолет-БПЛА Hunter может быть вооружен двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет S-8 под двумя крыльями и одним 7,62-мм легким пулеметом под фюзеляжем. Hunter еще не достиг коммерческого успеха.

[ + – ] БПЛА MF-212 (показанный здесь в пилотируемой конфигурации) может нести до двух ракет AAM/AGM R-60-NT-L-T/L или две неуправляемые бомбы. Заказ на этот тип кажется маловероятным.

Для обеспечения максимальной эффективности БПЛА было разработано несколько вариантов подвесов. Сюда входит оборудование для радиоэлектронной борьбы, а также ряд управляемых и неуправляемых боеприпасов.

Наиболее перспективными из них представляются управляемая планирующая бомба УПАБ-08, управляемая бомба КАБ-05 и пока еще безымянная управляемая бомба. Интересно, что Беларусь уже разработала немалый арсенал неуправляемых боеприпасов для применения со своих БПЛА. Это отражает развитие событий в соседней России, чьи крупнейшие БПЛА и сопутствующие разработки уже готовы нести тупые бомбы (O)FAB и даже кассетные бомбы РБК-500У, что, безусловно, представляет собой ужасающе неэффективное применение для БПЛА.

[ + – ] Управляемые (вверху) и неуправляемые (внизу) боеприпасы для беспилотников, разработанные белорусскими оборонными предприятиями.

Ниже мы приводим полный перечень беспилотных летательных аппаратов и их вооружения, имеющихся в Беларуси. Слова в кавычках – альтернативные или неофициальные названия. В целях упорядочения списка и во избежание ненужной путаницы в данный перечень включены только беспилотники военного класса.

Разведывательные БПЛА производства Беларуси – на вооружении

Орлан-10 ''Бусел'' [927-й центр]

Supercam S100 [927-й центр]

Supercam S350 [927-й центр]

Иркут-3 ''Беркут-1''

Иркут-10 ''Беркут-2''

Формула

VR-12 Москит-Н [Силы специальных операций]

Бусел М [Министерство по чрезвычайным ситуациям]

Разведывательные белорусские БПЛА – прототипы / не приобретены

Бекард-1

Бекард-2 ''1ЛА-10К''

Беркут-3

Бусел М

Бусел М40

Бусел М50

Бак

Буревестник

Стерх

Комар

K-0106

HSL-6 (Разработан в соответствии со спецификациями Вьетнама)

1LA-120-K ''Гриф-K, Гриф-150, Кондор-1/2 или Гриф-1 Комплекс'' (В дальнейшем доработан во Вьетнаме компанией Viettel как VUA-SC-3G)

1LA-150 ''Гриф-100(E), Гриф-150 или комплекс Гриф-1''

A10-VX (российский Supercam S350, собранный в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A30-VX (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A40-VX (китайский ASN-216, собранный в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A60-VX (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

Ударные БПЛА – прототипы / не приобретены

ULA-70/1ULA-100/200 ''Гриф-100'' (Может быть вооружен двумя управляемыми боеприпасами или различными типами неуправляемых боеприпасов)

Буревестник-МБ в двух конфигурациях: (2) (Может быть вооружен 2 управляемыми бомбами, или 3 неуправляемыми боеприпасами, или различными типами неуправляемых боеприпасов, или неуправляемыми ракетами С-5)

Ястреб (Может быть вооружен различными типами неуправляемых боеприпасов, до двух управляемых бомб или трех барражирующих боеприпасов)

Белар УС (эмиратский Yabhon 20 Flash, собранный в Беларуси компанией Avia Tech Systems) (Может быть вооружен 8 управляемыми или 16 неуправляемыми боеприпасами)

БПЛА MF-212 (может быть вооружен двумя пусковыми установками R-60-NT-L AGM или R-60-NT-T AAM или двумя неуправляемыми бомбами)

Бусел MБ2 (может быть вооружен гранатами F1 и небольшими бомбами PTAB-2.5 и PFAB-05)

Беспилотный ударный вертолет Indela I.N.SKY 'Бур' (может быть вооружен двумя термобарическими ракетами Шмель-М)

Беспилотный ударный вертолет Hunter (может быть вооружен одним 7,62-мм легким пулеметом и до 8 неуправляемых ракет S-8)

Квадро-1400 VTOL (может быть вооружен одним РПГ-26 или одним неуправляемым боеприпасом ПТАБ-2,5 или ПТАБ-10-5)

Квадро-1600 VTOL (может быть вооружен одним РПГ-26)

Soaring Tube VTOL (может быть вооружен одним РПГ-26)

Неизвестный БПЛА VTOL (может быть вооружен двумя РПГ-26)

Барражирующие боеприпасы – прототипы / не приобретены

УБАК-25 "Чекан"

УБАК-70 "Ловчий"

Сарыч

Бусел-МБ

БПЛА целеуказания – прототипы / не приобретены

Беркут-БМ

Стерх-БМ

Беспилотник целеуказания "Бекард-2"

Беспилотные вертолеты – прототипы / не приобретены

Ка-26 ''Комбо''

Сакавик

БПЛА вертикального взлета и посадки — прототипы / не приобретены

Шершень – две конфигурации

K-0107

Электрон 7

Грач (еще не представлен публике)

A-9X (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A-9X Geo (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A10-X (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A10-X1 (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

A20-X (китайская разработка, собранная в Беларуси компанией Avia Tech Systems)

Белорусские БПЛА на вооружении иностранных государств

Бусел М ''Asuda Asman'' (''Calm Sky'') (приобретен Туркменистаном)

Бусел M40 ''Asuda Asman'' (''Calm Sky'') (лицензионное производство в Туркменистане)

Бусел MБ2 (вооружен гранатами F1 и бомбами PTAB-2.5 и PFAB-05) (лицензионное производство в Туркменистане)

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