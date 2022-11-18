Самоходные гаубицы, которые ВСУ передала Германия, вышли из строя: что произошло

Немецкие журналисты выяснили, что техника не выдержала интенсивной эксплуатации на фронте, а ремонт осложнился тем, что в Украине нет необходимых деталей для починки немецких гаубиц.

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Часть самоходных гаубиц, которые Германия предоставила в рамках военно-технической помощи Украине, вышли из строя. Ремонт техники осложняется тем, что в нашей стране для этой техники трудно найти необходимые детали, пишет SPIEGEL.

Издание пишет, что после поставки в общей сложности 14 самоходных гаубиц Минобороны не смогло своевременно заказать обширные пакеты запасных запчастей, чтобы регулярно ремонтировать системы вооружения и поддерживать их в рабочем состоянии.

Поэтому большая часть поставленных Германией артиллерийских систем нуждается в ремонте в связи с интенсивной эксплуатацией на фронте с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Правда, недавно в Литву для технического ремонта привезли шесть немецких гаубиц. Однако поскольку необходимых запасных частей для гаубиц не было ни в промышленности, ни в Бундесвере, техникам пришлось разобрать одну из гаубиц и оставить ее на время в Литве.

Panzerhaubitze 2000: что это за техника

Это немецкая самоходная артиллерийская установка, которая оснащена 155 мм пушкой длиной в 52 калибра. Также у вооружения есть система навигации, автоматизированная система управления огнем, ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Напомним, треть немецких гаубиц PzH 2000 в Украине нуждается в ремонте. По информации журналистов, ранее САУ Panzerhaubitze 2000 планировали ремонтировать в Польше, но с этим возникли проблемы из-за конкуренции производителей. Возможно, уже нашлась альтернатива.

Фокус также писал о том, что первые немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 Украина получила во второй половине июня. САУ PzH 2000 стали шестым видом артиллерии 155-го калибра на службе у ВСУ.