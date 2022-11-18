Самохідні гаубиці, які ЗСУ передала Німеччина, вийшли з ладу: що сталося

Німецькі журналісти з'ясували, що техніка не витримала інтенсивної експлуатації на фронті, а ремонт ускладнився тим, що в Україні немає необхідних деталей для ремонту німецьких гаубиць.

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Частина самохідних гаубиць, які Німеччина надала в межах військово-технічної допомоги Україні, вийшли з ладу. Ремонт техніки ускладнюється тим, що в нашій країні для цієї техніки важко знайти потрібні деталі, пише SPIEGEL.

Видання пише, що після поставки 14 самохідних гаубиць Міноборони не змогло своєчасно замовити великі пакети запасних запчастин, щоб регулярно ремонтувати системи озброєння і підтримувати їх у робочому стані.

Тому більшість поставлених Німеччиною артилерійських систем потребує ремонту в зв'язку з інтенсивною експлуатацією на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Щоправда, нещодавно до Литви для технічного ремонту привезли шість німецьких гаубиць. Однак, оскільки необхідних запасних частин для гаубиць не було ні в промисловості, ні в Бундесвері, технікам довелося розібрати одну з гаубиць і залишити її на якийсь час у Литві.

Panzerhaubitze 2000: що це за техніка

Це німецька самохідна артилерійська установка, яка оснащена 155 мм гарматою завдовжки 52 калібри. Також озброєння має систему навігації, автоматизовану систему управління вогнем, ручну систему заряджання з боєкомплектом 60 снарядів. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км.

Нагадаємо, третина німецьких гаубиць PzH 2000 в Україні потребує ремонту. За інформацією журналістів, раніше САУ Panzerhaubitze 2000 планували ремонтувати в Польщі, але з цим виникли проблеми через конкуренцію виробників. Можливо, вже є альтернатива.

Фокус також писав про те, що перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 Україна отримала в другій половині червня. САУ PzH 2000 стали шостим видом артилерії 155 калібру на службі в ЗСУ.