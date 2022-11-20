Франція передала Україні ЗРК Crotale та ракетні системи: яку ще допомогу отримають ЗСУ

Французький парламент проголосував за фонд підтримки України розміром 200 млн євро. Він дозволить Києву робити замовлення на обладнання у французьких компаній або забезпечувати утримання та обслуговування вже поставлених систем.

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Під час останньої військової допомоги від Франції Україна отримала два зенітні ракетні комплекси Crotal, які посилять українську систему протиповітряної оборони. Також передано дві системи залпового вогню для глибокого наземного удару. Про це розповів французький міністр оборони Себастьян Лекорню, передає BFMTV.

Він повідомив, що Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1. Міністр також розповів, що Україна просила про передачу радіолокаційних станцій, проте цей запит ще на стадії розгляду.

Крім того, французький парламент проголосував за фонд підтримки України, розміром 200 млн євро. Він дозволить Києву робити замовлення на обладнання у французьких компаній або забезпечувати утримання та обслуговування вже поставлених систем. Кошти з фонду можна також використовувати для покупки бронеавтомобілів Bastion або наплавних мостів.

Окрім цієї фінансової та матеріальної допомоги, Франція вирішила навчати українських солдатів.

"Наша мета для початку — підтримати 2000 осіб із 15 тисяч, запропонованих Європейським союзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема, на тій техніці, яку ми постачаємо", — сказав Себастьян Лекорню.

Ремонт озброєння у Словаччині.

Франція разом з іншими партнерами приєднається до центру обслуговування військової техніки України, який запустять у Словаччині найближчими тижнями. Його роботу координуватиме франко-німецька асоціація KNDS. Там обслуговуватимуть та ремонтуватимуть гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard та бронетранспортери Dingo.

Що Україна одержала від Франції з моменту вторгнення РФ?

Обсяг військової допомоги від Франції становить 550 млн євро, зокрема, Україна отримала:

18 самохідних артилерійських установок Caesar;

ракети Milan та Mistral;

60 бронетранспортерів VAB;

протитанкові міни HDP-2A2;

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози;

прилади нічного бачення.

Що відомо про ЗРК Crotale?

Ця французька всепогодна система ППО малої дальності. ЗРК призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ повідомляли, що частина самохідних гаубиць PzH 2000, які Німеччина передала Україні, вийшли з ладу. Ремонт техніки ускладнюється тим, що нашій країні для цієї техніки важко знайти необхідні деталі.

17 листопада Фокус писав, чим посилять українську армію західні партнери за підсумками зустрічі "Рамштайн-7". Україна отримає більше систем ППО та зимового екіпірування.

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