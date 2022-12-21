Франція передала Україні ЗРК Crotale: як він посилить ППО (відео)

Ракета зенітно-ракетного комплексу вражає ціль осколками зі швидкістю 2,3 км за секунду на дистанції до 10 км.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Crotale. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалам TF1 та LCI.

Українська армія отримала більше різного озброєння із Франції.

"В останні дні Франція передала Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale, обладнання більше, ніж ми вже зробили", — заявив Макрон.

Більше того, у першому кварталі 2023 року Франція збільшить військову допомогу для України. Поставлятимуть боєприпаси та іншу важливу техніку, щоб українці могли захистити себе від російських бомбардувань.

Додамо, що ні Генштаб ЗСУ, ні Міноборони не підтверджували інформацію щодо отримання ЗРК Crotale.

Що відомо про ЗРК Crotale?

Французький зенітно-ракетний комплекс Crotale призначений для поразки цілей на відстані до 10 км та на висоті до 5 км. Грунтується комплекс на базі броньовика P4R (4x4). Встановлення може бути мобільним, але після зупинки потрібно до 5 хвилин для приведення в боєздатне положення.

Ракета R440 знаходиться одразу в транспортному контейнері. Її вага становить 100 кг. Радіус ураження уламків становить 8 метрів. Вони будуть вражати ціль зі швидкістю 2,3 км за секунду.

Нагадаємо, 20 листопада парламент Франції проголосував за фонд підтримки України на 200 млн євро. Він дозволить Україні робити замовлення потрібного озброєння.

16 жовтня у Міноборони Франції заявили, що вони навчать 2 тисячі українських військових.