ЗРК Patriot и "умные" бомбы: СМИ раскрыли детали следующего пакета помощи от США

Киев получит от Вашингтона специальные наборы, которые позволят превращать неуправляемые "тупые" бомбы в высокоточные снаряды. Также ожидается усиление украинской системы ПВО.

Related video

В состав следующего пакета военной помощи США для Украины войдут комплекты для модернизации неуправляемых бомб а также зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом со ссылкой на официальных лиц Вашингтона сообщает издание CNN.

"Ожидается, что следующий пакет помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot", — говорится в публикации.

Помимо этого в пакет помощи войдут комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munitions), которые позволяют прикрепить к "тупым" неуправляемым бомбам плавники и систему точного наведения. Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе, сообщили источники, хотя они не уточнили, сколько JDAM будет предоставлено или какого конкретного типа.

По данным журналистов, при помощи JDAM украинские войска смогут атаковать неподвижные оборонительные рубежи Вооруженных сил РФ или другие крупные объекты, однако для этого их нужно сбрасывать с истребителей, что является проблемой из-за наличия у России собственной ПВО. Помимо это украинским силам обороны придется найти способ нацеливания и запуска JDAM с самолетов советской эпохи, как они ранее сделали с ракетами HARM и истребителями МиГ-29.

Комплекты совместимы с бомбами разного веса и размера, от 500-фунтовых до 2000-фунтовых (весом от около 200 до более 900 кг — ред.). Боеприпасы используют комбинацию GPS и инерциальной системы наведения для точного поражения цели. Дополнительная система также может дать бомбе лазерное наведение для поражения движущейся цели, говорится в материале.

Производитель комплектов JDAM, компания Boeing, заявила, что их продукт способен обеспечивать радиус действия бомб примерно 15 миль (около 25 км).

Напомним, 13 декабря в западных СМИ появилась информация о возможной отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным журналистов CNN, Киев и Вашингтон завершают согласование документов, которые позволят США поставлять ВСУ современное вооружение.

Также журналисты писали, что президент США Джо Байден одобрит передачу Украине Patriot только после того, как Министерство обороны решит все нюансы, связанные с обучением, техническим обслуживанием этих систем, законностью их передачи и влиянием этого шага на оборонительную способность Вашингтона.