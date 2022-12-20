ЗРК Patriot та "розумні" бомби: ЗМІ розкрили деталі наступного пакета допомоги від США

Київ отримає від Вашингтона спеціальні набори, які дозволять перетворювати некеровані "тупі" бомби на високоточні снаряди. Також очікується посилення української системи ППО.

Related video

До складу наступного пакету військової допомоги США для України увійдуть комплекти для модернізації некерованих бомб, а також зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це із посиланням на офіційних осіб Вашингтона повідомляє видання CNN.

"Очікується, що наступний пакет допомоги Україні включатиме системи ППО Patriot", — йдеться у публікації.

Крім цього в пакет допомоги увійдуть комплекти JDAM (Joint Direct Attack Munitions), які дозволяють прикріпити до "тупих" некерованих бомб плавці та систему точного наведення. Очікується, що їх буде включено до наступного пакета допомоги Україні в галузі безпеки вже цього тижня, повідомили джерела, хоча вони не уточнили, скільки JDAM буде надано чи якогось конкретного типу.

За даними журналістів, за допомогою JDAM українські війська зможуть атакувати нерухомі оборонні рубежі Збройних сил РФ або інші великі об'єкти, проте для цього їх потрібно скидати з винищувачів, що є проблемою через наявність в Росії власної ППО. Крім цього, українським силам оборони доведеться знайти спосіб націлювання та запуску JDAM з літаків радянської епохи, як вони раніше зробили з ракетами HARM та винищувачами МіГ-29.

Комплекти сумісні з бомбами різної ваги та розміру, від 500-фунтових до 2000-фунтових (вагою від близько 200 до понад 900 кг). Боєприпаси використовують комбінацію GPS та інерційної системи наведення для точного ураження мети. Додаткова система також може дати бомбі лазерне наведення для ураження мети, що рухається, йдеться в матеріалі.

Виробник комплектів JDAM, компанія Boeing, заявила, що їхній продукт здатний забезпечувати радіус дії бомб приблизно 15 миль (близько 25 км).

Нагадаємо, 13 грудня у західних ЗМІ з'явилася інформація про можливе відправлення систем протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними журналістів CNN, Київ та Вашингтон завершують узгодження документів, які дозволять США постачати ЗСУ сучасне озброєння.

Також журналісти писали, що президент США Джо Байден схвалить передачу Україні Patriot лише після того, як Міністерство оборони вирішить усі нюанси, пов'язані з навчанням, технічним обслуговуванням цих систем, законністю їхньої передачі та впливом цього кроку на оборонну спроможність Вашингтона.