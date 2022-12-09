В обмен на оружие: в США говорят о беспрецедентной помощи Ирану со стороны РФ, — NBC

Предполагается, что между двумя странами формируется полноценное оборонительное партнерство. Иран возможно предоставит для Вооруженных сил РФ баллистические ракеты в обмен на истребители СУ-35.

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Россия в настоящее время оказывает беспрецедентный уровень военно-технической поддержки Ирану в обмен на поставку Тегераном оружия для войны в Украине. Такую информацию предоставили высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена, сообщает американский новостной телеканал NBC News

В материале отмечается, что Россия, вероятно, в рамках расширенного партнерства поставляет Ирану передовое военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО. Вместе с тем иранские летчики обучались в России пилотированию российского истребителя Су-35. По мнению американских чиновников, это свидетельствует о том, что Иран может получать российские самолеты уже в следующем году.

Журналисты напомнили, что Белый дом ранее заявлял о поставках иранских дронов Вооруженным силам РФ для применения их в войне против Украины. Однако теперь речь идет о полноценном оборонительном партнерстве с двусторонним обменом вооружения и военного опыта. В частности речь идет о возможности продажи России сотен иранских баллистических ракет.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и по всему миру", — цитируют журналисты источник в Белом доме.

В ответ на эти шаги американцы предпринимают меры по ограничению военного сотрудничества Ирана и РФ. В частности Соединенные Штаты вместе с союзниками работают над тем, чтобы Москва и Тегеран не могли перемещать через свои страны оборудование, оружие или деньги для поддержки этого нового партнерства.

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Напомним, по данным Минобороны Великобритании, Россия возобновила удары по Украине, вероятно, с помощью иранских беспилотников односторонней атаки (OWA). Это может говорить о том, что ВС РФ исчерпала весь запас ранее полученных иранских дронов-камикадзе Shahed и получила новую военную помощь от Ирана.