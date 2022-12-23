Україні знадобиться до $57 млрд в 2023 році — МВФ

В МВФ вважають, що виділення фінансової допомоги Україні на випередження допоможе усунути напруженість на початку наступного року.

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Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть щонайменше $39,5 млрд, а в разі несприятливого сценарію можуть досягти $57 млрд. Про це сказано в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Штатний аналіз передбачає, що потреби в зовнішньому фіскальному фінансуванні складуть не менше $39,5 млрд за основним сценарієм і можуть досягти $57 млрд за несприятливим сценарієм, враховуючи, що влада (Україна) може виявитися не в змозі вжити комплексних заходів для повної компенсації великих потрясінь. Виділення коштів на випередження допоможе усунути напруженість на початку 2023 року", — йдеться у пресрелізі.

Несприятливий сценарій, про який говорять в МВФ, передбачає падіння ВВП у 2023 році на 12,5% та інфляцію на рівні 40%, а також зниження міжнародних резервів до $18 млрд і витрат держбюджету до 68,8% ВВП.

За даними МВФ, в 2023 році Україна отримає $18 млрд як кредит від ЄС, ще $14 млрд двосторонніх грантів, $2 млрд кредитів від Світового банку, а також $1,5 млрд від інших міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, 22 грудня перша віцепрем'єр-міністриня — міністриня економіки України Юлія Свириденко повідомила, що сума фінансової допомоги, яку Україна отримала від міжнародних партнерів із початку повномасштабного вторгнення Росії, склала $28 мільярдів.

Також повідомлялося про те, що країни G7 зібрали для України вже майже $32 млрд, які наша країна отримає у 2023 році для покриття найважливіших фінансових витрат. Інформація про це з'явилась на сайті організації.

Нагадаємо, 21 грудня Міноборони Данії оголосило про виділення Україні 300 млн крон фінансової допомоги. Гроші візьмуть з Національного резерву та передадуть до Міжнародного фонду для України, створеного Великою Британією.

Також Фокус писав, що 20 грудня група Світового банку оголосила про новий пакет фінансування України на суму $610 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що за оцінками Світового банку на повоєнне відновлення України може знадобитися приблизно 600 мільярдів євро.