З початку вторгнення Україна отримала $28 млрд міжнародної допомоги, — Мінекономіки

У Мінекономіки розраховують наступного року залучити 38 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит держбюджету.

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Сума фінансової допомоги, яку Україна отримала від міжнародних партнерів із початку повномасштабного вторгнення Росії, склала $28 мільярдів. Про це 22 грудня на брифінгу повідомила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"За 11 місяців Україна отримала $27,7 млрд. фінансової допомоги. Зараз сума зросла до $28 млрд. допомоги. З березня ми постійно озвучували потребу у фінансуванні нашим міжнародним партерам — вона була на рівні $5 млрд щомісяця. Якщо подивитися на останні 10 місяців, потрібно було залучити $50 млрд", — розповіла Свириденко.

Віце-прем'єр зазначила, що у 2023 році Україні необхідно залучити близько $38 млрд, за допомогою яких зможуть покрити дефіцит державного бюджету. У Міністерстві економіки найбільше в цьому плані розраховують на Міжнародний валютний фонд та допомогу США.

"Якщо ми говоримо про 2023 рік, то дефіцит держбюджету становить близько 20 відсотків ВВП. Звичайно, ми його покриватимемо за рахунок фінансової допомоги партерів. Наступного року нам потрібно залучити $38 мільярдів. Ми плануємо, що будуть залучені МВФ і США, в першу чергу ", — додала Свириденко.

Юлія Свириденко додала, що Євросоюз уже підтвердив можливість надання нам допомоги на рівні 18 мільярдів.

Нагадаємо, 21 грудня Міноборони Данії оголосило про виділення Україні 300 млн крон фінансової допомоги. Гроші візьмуть із Національного резерву та передадуть до Міжнародного фонду для України, створеного Великобританією.

Також Фокус писав, що 20 грудня група Світового банку оголосила про новий пакет фінансування України на суму $610 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що за оцінками Світового банку на повоєнне відновлення України може знадобитися близько 600 мільярдів євро.