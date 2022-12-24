"Давно бы распалась": в МВФ прокомментировали состояние украинской экономики

По словам заместителя исполнительного директора МВФ, украинские государственные институты, оказались намного крепче, чем принято было считать.

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Во время полномасштабной войны с Российской Федерацией Украина продемонстрировала устойчивость и адаптивность экономической системы и прочих институтов. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован в интервью изданию "Укринформ".

"Наши власти, наши люди удивили мир", — констатировал Владислав Рашкован.

По словам представителя МВФ, сегодня Украина является примером не только успешного противостояния военной агрессии, но и устойчивости государственных структур, в частности экономики.

Владислав Рашкован отметил, что часто разговаривает с коллегами в МВФ и Всемирном банке об экономической ситуации в Украине. Финансист признался, что испытывает гордость за стойкость Украины в столь сложных условиях.

"Мне действительно грустно говорить о войне, но с гордостью говорю о работе и банковской системы, и финансовой системы, и о том, что работает единый казначейский счет, и Министерство финансов, все правительство, парламент – работают", — рассказал замдиректора МВФ.

Рашкован упомянул о том, что война нанесла серьезный ущерб украинской экономике. Он также подчеркнул, что мир продолжительное время находился под влиянием нарратива РФ касательно уровня коррупции в Украине.

"И когда я говорю многим нашим партнерам: знаете, мы жили много лет в российском нарративе, что Украина такое коррупционное государство – и если бы это было так, то Украина давно распалась бы", — заключил Владислав Рашкован.

Напомним, что по данным МВФ, потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум $39,5 млрд. В случае неблагоприятного сценария сумма может вырасти до $57 млрд.

Фокус также писал о том, 20 декабря стало известно о мониторинговой программе от МФВ для поддержки макроэкономической и финансовой устойчивости Украины в период войны. Инициатива рассчитана на четыре месяца, никаких дополнительных финансовых вливаний для Украины в ней не предусмотрено.

Еще мы сообщали, что по словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, падение уровня ВВП Украины в 2022 году будет куда глубже, чем ожидалось. Причиной тому стали атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру страны.