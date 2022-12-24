"Давно б розпалася": у МВФ прокоментували стан української економіки

За словами заступника виконавчого директора МВФ, українські державні інститути виявилися набагато міцнішими, ніж прийнято було вважати.

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Під час повномасштабної війни з Російською Федерацією Україна продемонструвала стійкість та адаптивність економічної системи та інших інституцій. Про це повідомив заступник виконавчого директора України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Наша влада, наші люди здивували світ", — констатував Владислав Рашкован.

За словами представника МВФ, сьогодні Україна є прикладом не лише успішного протистояння військової агресії, а й сталості державних структур, зокрема економіки.

Владислав Рашкован зазначив, що часто розмовляє з колегами у МВФ та Світовому банку про економічну ситуацію в Україні. Фінансист зізнався, що відчуває гордість за стійкість України за таких складних умов.

"Мені справді сумно говорити про війну, але з гордістю говорю про роботу і банківської системи, і фінансової системи, і про те, що працює єдиний скарбничий рахунок, і Міністерство фінансів, увесь уряд, парламент — працюють", — розповів заступник директора МВФ.

Рашкован згадав про те, що війна завдала серйозної шкоди українській економіці. Він також наголосив, що світ тривалий час перебував під впливом наративу РФ щодо рівня корупції в Україні.

"І коли я кажу багатьом нашим партнерам: знаєте, ми жили багато років у російському наративі, що Україна така корупційна держава – і якби це було так, то Україна давно б розпалася", — підсумував Владислав Рашкован.

Нагадаємо, що за даними МВФ, потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть мінімум $39,5 млрд. У разі несприятливого сценарію сума може зрости до $57 млрд.

Фокус також писав про те, що 20 грудня стало відомо про моніторингову програму від МФВ для підтримки макроекономічної та фінансової стійкості України у період війни. Ініціатива розрахована на чотири місяці, жодних додаткових фінансових вливань для України у ній не передбачено.

Ще ми повідомляли, що за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння рівня ВВП України у 2022 році буде набагато глибшим, ніж очікувалося. Причиною цього стали атаки ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру країни.