МВФ розробив нову чотиримісячну програму для України: чому вона важлива для країни

Жодних додаткових фінансових вливань для України в програмі не передбачено, проте вона є необхідною умовою для довгострокового розширеного фінансування МВФ.

Related video

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) запустять моніторингову програму, для якої залучать Раду фонду для України. Ця програма створюється для підтримки макроекономічної та фінансової стійкості України в період війни, повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Там зазначають: моніторингова програма базується на рамкових макроекономічних параметрах, узгоджених із МВФ. Вона спрямована на допомогу нашій країні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.

У межах програми введуть деякі заходи, які:

посилять мобілізацію доходів держбюджету;

активують внутрішній борговий ринок;

зміцнять фінансовий сектор країни;

підвищать прозорість і ефективність керівництва у секторі державних підприємств.

У Нацбанку також сподіваються, що наявність цієї програми зможе надати партнерам України впевненість і оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, у межах оновлення стратегії фінансового сектору Нацбанк разом із експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів і проведення стрес-тестів для банків. Програма також передбачає комплекс заходів щодо стримування емісійного фінансування бюджету наступного року.

Сама програма розрахована на чотири місяці, жодних додаткових фінансових вливань для України в ній не передбачено, проте вона є необхідною умовою переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.

Раніше гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала зробив невтішний прогноз щодо ВВП України на 2022 рік. Причина — проблеми в країні з електрикою.

Крім того, у МВФ також прогнозували, що зростання ВВП України у 2023 році становитиме лише 1%.