Не більше 1% росту: в МВФ вперше оцінили перспективи української економіки з урахуванням війни

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, раніше всі прогнози щодо майбутнього української економіки не враховували ескалації війни з Росією.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) закінчив роботу над своєю місією щодо України та зробив висновки щодо базового прогнозу ВВП нашої країни на 2023 рік. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його інформацією, у прогнозі МВФ вперше враховувалися наслідки атак Росії на українську енергетику. Як наслідок — аналітики прогнозують ріст ВВП у 2023 році лише на 1%.

"Економічна активність у наступному році стабілізується, але з урахуванням руйнівного впливу війни відновлення буде на анемічному рівні +1%", — йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що це поки що найбільш консервативні очікування щодо ВВП України на наступний рік. Так, поточний прогноз уряду передбачає 3,2% росту, НБУ — 4%, а Світового банку — 3,3%.

"Але всі ці прогнози були зроблені на початку жовтня і не були повними. Наприклад, у них не врахували ескалацію з обстрілами енергетичної інфраструктури", — пояснив урядовець.

Нагадаємо, раніше гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала зробив невтішний прогноз щодо ВВП України на 2022 рік. Причина — проблеми з електрикою.

"Щодо ВВП, у нас є зменшений прогноз на цей рік через проблеми з електрикою — з 30 до 32% спаду", — розповів він.

Крім того, у 2023 році економіку України теж можуть очікувати не найкращі часи. Особливо якщо продовжиться війна з Росією.

Фокус також розповідав про переговори представників Кремля і Москви, які відбулися 17 листопада в ОАЕ. Сторони домовлялися про поновлення поставок аміаку з Росії в обмін на звільнення військовополонених.