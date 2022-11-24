Не более 1% роста: в МВФ впервые оценили перспективы украинской экономики с учетом войны

По словам главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ранее все прогнозы по будущему украинской экономики не учитывали эскалации войны с Россией.

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Международный валютный фонд (МВФ) закончил работу над своей миссией по Украине сделал выводы по-базовому прогнозу ВВП нашей страны на 2023 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его информации, в прогнозе МВФ впервые учитывались последствия атак России на украинскую энергетику. Как следствие — аналитики прогнозируют рост ВВП в 2023 году всего на 1%.

"Экономическая активность на следующий год стабилизируется, но с учетом разрушительного влияния войны восстановление будет на анемичном уровне +1%", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что это пока наиболее консервативные ожидания по ВВП Украины на следующий год. Так, текущий прогноз правительства предусматривает 3,2% роста, НБУ – 4%, а Всемирного банка – 3,3%.

"Но все эти прогнозы были сделаны в начале октября и не были полными. Например, в них не учли эскалацию с обстрелами энергетической инфраструктуры", — объяснил чиновник.

Напомним, ранее гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала сделал неутешительный прогноз по ВВП Украины на 2022 год. Причина — проблемы с электричеством.

"Что касается ВВП, у нас есть уменьшенный прогноз на этот год из-за проблем с электричеством — с 30 до 32% спада", — рассказал он.

Кроме того, в 2023 году экономику Украины тоже могут ожидать не лучшие времена. Особенно, если продолжится война с Россией.

Фокус также рассказывал о переговорах представителей Кремля и Москвы, которые прошли 17 ноября в ОАЭ. Стороны договаривались о возобновлении поставок аммиака из России в обмен на освобождение военнопленных.