Доллар по 38 и падение ВВП на 32%: Украине ухудшили прогноз по экономике

Если Украина войдет в 2023 год и дальше воюя с Россией, то ВВП снизится еще на 5%, а курс доллара в следующем году может быть на уровне 38,5 грн.

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Благополучие украинской экономики напрямую зависит от войны с Россией, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. Так, если боевые действия продлятся до третьего квартала 2023 года, то украинскую экономику ожидает падение на 5%, а по итогам 2022 года ВВП Украины еще потеряет примерно 2 процентных пункта и снизится до 32%.

Об этом заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала во время заседания общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, трансляция которого велась в Youtube.

"Что касается ВВП, у нас есть уменьшенный прогноз на этот год из-за проблем с электричеством — с 30 до 32% спада. Так же у нас будет спад ВВП в следующем году где-то на 5%, если война будет продолжаться до третьего квартала", — сказал Томаш Фиала.

Что будет с курсом доллара?

По мнению бизнесмена, до конца этого года средний курс национальной валюты будет составлять 36,6 грн за доллар, а в 2023 — 38,5 грн за доллар. Также компания прогнозирует, что уровень международной поддержки Украины в 2023 году увеличится с 32 млрд долл до 42 млрд долларов.

На дне. Экономика Украины рухнула, но приспосабливается к новым условиям

До победы над Россией в этой войне еще далеко, но уже сейчас Украине удалось хоть немного стабилизировать ситуацию в экономике.

"Сейчас украинская экономика стабилизировалась на определенном, меньшем чем до войны, уровне — предприятия на относительно безопасных территориях возобновляют работу, часть работников возвращается в северные и центральные области", — комментирует Фокусу Максим Самойлюк, младший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Однако быстрого восстановления ждать не стоит. По словам Александра Паращия, даже в случае скорого окончания войны, экономика Украины будет выходить на довоенные уровни 5-6 лет.

Ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" не исключают масштабный блэкаут в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме. Также напомним, из Киева могут эвакуировать 3 млн человек в случае длительного отключения электрики. В КГГА пояснили, что продолжающиеся российские атаки могут вывести из строя всю систему электроснабжения, из-за чего пропадет водоснабжение и не будет работать канализация. Однако на сегодня ситуация вполне контролируема.