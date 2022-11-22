Долар по 38 і падіння ВВП на 32%: Україні погіршили прогноз економіки

Якщо Україна увійде у 2023 рік і далі воюватиме з Росією, то ВВП знизиться ще на 5%, а курс долара наступного року може бути на рівні 38,5 грн.

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Благополуччя української економіки безпосередньо залежить від війни з Росією, яка триває з 24 лютого 2022 року. Так, якщо бойові дії продовжаться до третього кварталу 2023 року, то на українську економіку очікує падіння на 5%, а за підсумками 2022 року ВВП України ще втратить приблизно 2 процентні пункти і знизиться до 32%.

Про це заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала під час засідання загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, трансляція яких велася у Youtube.

"Щодо ВВП, у нас є зменшений прогноз на цей рік через проблеми з електрикою — з 30 до 32% спаду. Також у нас буде спад ВВП наступного року десь на 5%, якщо війна триватиме до третього кварталу", — сказав Томаш Фіала.

Що буде із курсом долара?

На думку бізнесмена, до кінця цього року середній курс національної валюти становитиме 36,6 грн за долар, а у 2023 — 38,5 грн за долар. Також компанія прогнозує, що рівень міжнародної підтримки України у 2023 році збільшиться з 32 млрд дол. до 42 млрд доларів.

На дні. Економіка України впала, але пристосовується до нових умов

До перемоги над Росією в цій війні ще далеко, але вже зараз Україні вдалося хоч трохи стабілізувати ситуацію в економіці.

"Зараз українська економіка стабілізувалася на певному, меншому, ніж до війни, рівні — підприємства на відносно безпечних територіях відновлюють роботу, частина працівників повертається в північні та центральні області", — коментує Фокусу Максим Самойлюк, молодший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Однак швидкого відновлення чекати не варто. За словами Олександра Паращія, навіть у разі швидкого закінчення війни економіка України виходитиме на довоєнні рівні 5-6 років.

Раніше повідомлялося, що в "Укренерго" не виключають масштабний блекаут в Україні через складну ситуацію в енергосистемі. Також нагадаємо, що з Києва можуть евакуювати 3 млн осіб у разі тривалого відключення електрики. У КМДА пояснили, що російські атаки, що продовжуються, можуть вивести з ладу всю систему електропостачання, через що пропаде водопостачання і не працюватиме каналізація. Однак сьогодні ситуація цілком контрольована.