МВФ разработал новую четырехмесячную программу для Украины: почему она важна для страны

Никаких дополнительных финансовых вливаний для Украины в программе не предусмотрено, однако она является необходимым условием для долгосрочного расширенного финансирования МВФ.

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В Международном валютном фонде (МВФ) запустят мониторинговую программу, для которой привлекут Совета фонда для Украины. Эта программа создается для поддержки макроэкономической и финансовой устойчивости Украины в период войны, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Там отмечают: мониторинговая программа базируется на рамочных макроэкономических параметрах, согласованных с МВФ. Она ориентирована на помощь нашей стране в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

В рамках программы будут введены некоторые меры, которые:

усилят мобилизацию доходов госбюджета;

активируют внутренний долговой рынок;

укрепят финансовый сектор страны;

повысят прозрачность и эффективность руководства в секторе государственных предприятий.

В Нацбанке также надеются, что наличие этой программы сможет предоставить партнерам Украины уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете.

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, в рамках обновления стратегии финансового сектора Нацбанк вместе с экспертами МВФ разработает принципы оценки качества активов и проведения стресс-тестов для банков. Программа также предусматривает комплекс мер по сдерживанию эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.

Сама программа рассчитана на четыре месяца, никаких дополнительных финансовых вливаний для Украины в ней не предусмотрено, однако она является необходимым условием для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.

Ранее гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала сделал неутешительный прогноз по ВВП Украины на 2022 год. Причина — проблемы в стране с электричеством.

Кроме того, в МВФ также прогнозировали, что рост ВВП Украины в 2023 году составит всего 1%.