Важкі часи: скільки українців залишилося без роботи у 2022 році

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, найбільшим викликом для країни є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які раніше були активно залучені до української економіки.

Related video

Криза на ринку праці в Україні через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році була однією з наймасштабніших за останні кілька років. Нині рівень безробіття в Україні становить близько 30%, роботу шукають 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати. Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття в 30%. Це означає, що 4,7 млн. українців перебувають у пошуку роботи і не можуть її знайти. Сюди ж входять 2,7 млн. осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, та 2 млн — усередині країни", — розповіла вона.

За її словами, серйозним викликом для економіки є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які до війни брали активну участь в економічних процесах країни. Юлія Свириденко також додала, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, у програмі "Армія відновлення".

Нагадаємо, що в липні 2022 року уряд запустив реформу, в межах якої офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Місцева влада визначатиме, на які саме роботи відправятимуьт людей, а це можуть бути такі:

розбір завалів;

будівництво захисних споруд;

благоустрій;

ремонтні чи сільськогосподарські роботи.

За таку роботу люди одержують гроші. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ця реформа та інші для допомоги українцям та державі є новою економічною політикою України.

Зазначимо, що у грудні 2022 року нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що безробіття в Україні досягло найменшої позначки за всю історію незалежності. Серед головних причин падіння рівня безробіття парламентар виділив три:

виплата з безробіття зараз відбувається лише 90 днів;

більше людей виїжджають за кордон;

чоловіки повинні перед реєстрацією з безробіття принести військовий квиток.

Також Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року українці зі статусом безробітного отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги з безробіття: 6 700 грн. замість 9 750 грн., як було у 2022 році.