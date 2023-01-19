Компенсацію за житло зможуть отримати не всі українці: що хочуть змінити в уряді

Пріоритетне право на компенсацію за зруйноване війною житло в Україні мають намір надати учасникам бойових дій, а також мобілізованим, але без статусу УБД.

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В Україні мають намір позбавити деяких громадян права на компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Про це йдеться у проєкті "Закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації" на сайті Верховної Ради.

Тим часом, за інформацією пресслужби Міністерства інфраструктури, згідно з відповідним законопроєктом, що готується до другого читання, права на компенсацію можуть позбавити відразу три категорії українців, а саме:

громадян, до яких застосовано санкції у межах Закону України "Про санкції";

громадян, які мають судимість за злочини проти засад нацбезпеки України;

спадкоємців усіх перелічених осіб.

[ + – ] Кому не виплатять компенсацію за зруйноване житло Фото: Фото: Мінінфраструктури

Кому з українців виплатять компенсацію

Уряд уже склав цілу низку категорій українців, яким держава виділить гроші для купівлі та спорудження нового житла. Наприклад:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);

фізособи, що інвестували/фінансують будівництво;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларацію про нього.

Компенсація буде не лише грошима

Як пояснила депутат Олена Шуляк, власник пошкодженого житла зможе отримати на вибір або сертифікат для покупки, або інвестиції у будівництво квартири чи кошти на рахунок, які можна буде використати на відновлювальні роботи та придбання будівельних матеріалів на відновлення свого житла.

За словами депутата, українці самі обиратимуть географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником буде лише сума коштів — вона буде порівнянна з вартістю знищеного майна.

"Тобто, якщо вартість зруйнованої квартири в Чернігівській області схожа на вартість нового житла в Тернопільській області — людина може обрати цей регіон", — розповіла Олена Шуляк.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стало відомо, що українцям, які через війну втратили житло, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати невизначений час.

Також Фокус писав, що міністр економіки Юлія Свириденко під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомила, що рівень безробіття в Україні становить близько 30%, роботу шукають 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.